Освобожденные из плена украинцы до сих пор не получили помощь от государства

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Четверг, 29 марта 2018, 13:59

Украинцы, которые в декабре 2017 года были освобождены из плена с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, не получили государственную материальную помощь и имеют проблемы с трудоустройством и жильем.

Об этом на пресс-конференции в четверг рассказала исполнительная директор БФ "Восток-SOS" Александра Дворецкая.

По ее словам, Служба безопасности Украины до сих пор не передала списки людей, которые были освобождены из плена в декабре прошлого года в службы социальной защиты.

"Это означает, что Министерство соцполитики не смогло сформировать по ним бюджет.

Сначала говорилось о том, что средства будут выделяться из резервного фонда, но в марте этого года правительство решило, что это будут средства, выделяемые для министерства по вопросам временно оккупированных территорий", - сказала она.

Дворецкая отметила, что сейчас правительство находится в неопределенности относительно того, какой должна быть процедура предоставления государственной финансовой помощи освобожденным пленным, хотя у них есть только полгода, чтобы подать необходимые документы.

При этом присутствующий на пресс-конференции бывший пленный Владимир Фомичев добавил, что в постановлении о единоразовой государственной помощи в 100 тысяч гривен не прописано, какие должны быть документы и куда именно их необходимо подавать.

Также члены БФ сообщили, что существует проблема с их трудоустройством и с получением жилья.

"Вторая проблема, которая возникла с выполнением постановления - это оказание помощи в обеспечении жильем. Мы делали запросы и получили разные ответы, которые говорят о невозможности предоставления такой помощи", - рассказала Дворецкая.

По ее словам, большинство областных администраций, к которым обращались представители фонда, ссылались на советские нормативные документы, которые не определяют бывших пленных, как претендентов на тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий.

Как отметил координатор отдела Документирование нарушений прав человека на Донбассе БФ "Восток-SOS" Вячеслав Лихачев, ситуация с помощью бывшим заложникам в Украине улучшилась по сравнению с 2014 и 2015 годам. Однако разница в количестве обещаний и их исполнении - значительная.

Так, по его словам, бывшие пленные получили медицинскую и психологическую помощь, что тоже очень важно.

"Надо понимать, что люди находились в плену годами, к ним применяли пытки и жестокое обращение. Поэтому кроме травм они имеют сложное психологическое состояние", - сказал Лихачев.

Он добавил, что сложность в том, что психологические проблемы обычно не проявляются сразу после освобождения, а примерно через полгода.

"То, что людям предоставили психологическое сопровождение очень важно. Как важно и то, что государство наконец признало, что есть такая проблема ", - добавил член БФ.

Он отметил необходимость дальнейшей социальной реабилитации и адаптации освобожденных из плена украинцев.

Также Лихачев отметил, что пока государство не интересуется тем, кто и с какой целью удерживал граждан Украины, какие действия совершались против них.

Бывший пленный Владимир Фомичев добавил, что правоохранительные органы не открыли уголовное производство и не расследуют случаи пыток и жестокого обращения с украинцами в ​​плену, а не документируют показания, травмы и другое и ни разу не вызывали для дачи показаний.

Как известно, 27 декабря 2017 года с оккупированной части Донбасса были освобождены 74 незаконно удерживаемых украинца. В ОРДЛО украинская сторона передала 233 человека.

Это был самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

В конце января 2018 года СМИ сообщали, что через месяц после освобождения из плена боевиков "ДНР" и "ЛНР" люди все еще не восстановили свои документы и не получили компенсации от Украины.

31 января Кабмин предусмотрел, что освобожденные из ОРДЛО заложники получат 100 тысяч гривен единоразовой помощи.

Яна Миланова, УП
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Темы: ОРДЛО пленные права человека заложники деньги
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