Захват "Укрпочты" в Харькове: обвиняемому продлили арест на 2 месяца

Киевский районный суд г. Харькова продлил арест на 2 месяца обвиняемому в захвате отделения "Укрпочты" в городе.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Обвиняемому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей в Харьковской учреждении исполнения наказаний Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области № 27 (г. Харьков) на 60 дней, то есть до 27 мая 2018 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, суд постановил отложить подготовительное заседание по этому делу до 11.30 часов 16.04.2018 года.

Как известно, днем ​​30 декабря в Харькове на ул.Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты". В помещении "Укрпочты" находились люди, полиция уточняла информацию о них.

По данным Нацполиции, неизвестный заявил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить.

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех заявлял, что по непроверенной информации в заложниках находятся 11 человек, среди которых 2 детей.

На место инцидента прибыл КОРД, полиция расширила оперативный периметр вокруг здания, людей, которые собрались рядом, оттеснили. Ближе к зданию подъехали две машины пожарной службы и 6 машин "скорой". Кафе и небольшие магазины, которые расположены рядом с "Укрпочтой", были закрыты.

Из плена удалось освободить 5 граждан: двух детей 11 и 13 лет, а также трех женщин. Территория вокруг здания оцеплена, она контролируется снайперской группой спецназовцев.

Освобожденный из здания "Укрпочты" подросток Андрей Ремыга рассказал подробности пребывания в заложниках.

По факту событий в Харькове открыто уголовное производство, нарушителю грозит от 7 до 15 лет.

Позже в тот же день были освобождены все заложники, а злоумышленник задержан.