Захват "Укрпочты" в Харькове: обвиняемому продлили арест на 2 месяца
Киевский районный суд г. Харькова продлил арест на 2 месяца обвиняемому в захвате отделения "Укрпочты" в городе.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Обвиняемому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей в Харьковской учреждении исполнения наказаний Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области № 27 (г. Харьков) на 60 дней, то есть до 27 мая 2018 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд постановил отложить подготовительное заседание по этому делу до 11.30 часов 16.04.2018 года.
Как известно, днем 30 декабря в Харькове на ул.Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты". В помещении "Укрпочты" находились люди, полиция уточняла информацию о них.
По данным Нацполиции, неизвестный заявил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить.
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех заявлял, что по непроверенной информации в заложниках находятся 11 человек, среди которых 2 детей.
На место инцидента прибыл КОРД, полиция расширила оперативный периметр вокруг здания, людей, которые собрались рядом, оттеснили. Ближе к зданию подъехали две машины пожарной службы и 6 машин "скорой". Кафе и небольшие магазины, которые расположены рядом с "Укрпочтой", были закрыты.
Из плена удалось освободить 5 граждан: двух детей 11 и 13 лет, а также трех женщин. Территория вокруг здания оцеплена, она контролируется снайперской группой спецназовцев.
Освобожденный из здания "Укрпочты" подросток Андрей Ремыга рассказал подробности пребывания в заложниках.
По факту событий в Харькове открыто уголовное производство, нарушителю грозит от 7 до 15 лет.
Позже в тот же день были освобождены все заложники, а злоумышленник задержан.