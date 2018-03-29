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Росія видворить таку саму кількість дипломатів і закриє консульство США

Четвер, 29 березня 2018, 20:14
Росія видворить таку саму кількість дипломатів і закриє консульство США

Росія видворить аналогічну кількість американських дипломатів у відповідь на висилку російських співробітників дипломатичних представництв.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає "ТАСС".

"Заходи у відповідь щодо США включають висилку аналогічного числа дипломатів… Росія також закриває консульство США в Санкт-Петербурзі", - сказав він.

Відповідно до заяви Лаврова, Росія вишле 60 американських дипломатів.

"Росія хоче не тільки реагувати на заходи США і Великої Британії, але хоче встановити істину в справі Скрипаля", - зазначив міністр.

Як відомо, отруєних колишнього військового розвідника ГПУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомними у центрі м.Солсбері 4 березня.

Слідство ведеться за статтею "замах на вбивство", хоча раніше обговорювалася можливість кваліфікувати інцидент як терористичний напад, враховуючи потенційну небезпеку застосованої нервово-паралітичної речовини.

За даними британських експертів, речовина "Новичок", якою отруїли Скрипаля та його доньку, була розроблена та виготовлена у російському місті Шихани (Саратівська область), де розташована військова науково-дослідна установа РФ.

В РФ заявляли, що "Новичок" можна дістати у будь-якій країні колишнього СРСР, зокрема У Грузії та в Україні. Також в МЗС РФ заявили, що досліджень з розробки хімічних речовин з кодовою назвою "Новичок" у Росії чи Радянському Союзі ніколи не було.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства екс-шпигуна РФ, офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та  його доньки Юлії. 

Країни ЄС вважають вкрай ймовірним, що відповідальна за отруєння Скрипаля - Росія. 

Всього вже 28 країн приєдналися до видворення російських дипломатів.

Детальніше про спільну відповідь країн Заходу читайте у статті ЄвроПравди: "Дипломати нон грата: як країни-друзі Британії відповіли на російську хімічну атаку".

Українська правда
Теми: РосіяСШАдипломатичні відносинискандал
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