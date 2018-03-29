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Россия выдворит такое же количество дипломатов и закроет консульство США

Четверг, 29 марта 2018, 20:14
Россия выдворит такое же количество дипломатов и закроет консульство США

Россия выдворит аналогичное количество американских дипломатов в ответ на высылку российских сотрудников дипломатических представительств.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает "ТАСС".

"Меры в ответ по США включают высылку аналогичного числа дипломатов ... Россия также закрывает консульство США в Санкт-Петербурге", - сказал он.

Согласно заявлению Лаврова, Россия вышлет 60 американских дипломатов.

"Россия хочет не только реагировать на меры США и Великобритании, но хочет установить истину в деле Скрипаля", - отметил министр.

Как известно, отравленного бывшего военного разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре г.Солсбери 4 марта.

Следствие ведется по статье "покушение на убийство", хотя обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененного нервно-паралитического вещества.

По данным британских экспертов, вещество "Новичок", которым отравили Скрипаля и его дочь, было разработано и изготовлено в российском городе Шиханы (Саратовская область), где расположено военное научно-исследовательское учреждение РФ.

В РФ заявляли, что "Новичок" можно достать в любой стране бывшего СССР, в частности в Грузии и в Украине, а в МИД РФ заявили, что исследований по разработке химических веществ с кодовым названием "Новичок" в России и Советском Союзе никогда не было.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй объявила, что с "высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства экс-шпиона РФ, офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Страны ЕС считают крайне вероятным, что ответственность за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля лежит на России.

Всего уже 28 стран присоединились к выдворению российских дипломатов.

Подробнее читайте в статье на сайте ЕвроПравды: "Дипломаты нон грата: как страны-друзья Британии ответили на российскую химическую атаку".

Украинская правда
Темы: РосcияСШАдипломатические отношенияскандал
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