МВС: під Радою постраждало 7 поліцейських

8747 переглядів
Субота, 3 березня 2018, 15:43
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Під час сутичок під Верховною Радою в суботу сім працівників поліції отримали травми.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МВС.

Там зазначається, що під час проведення слідчих дій та заходів зі звільнення проїзду на вулиці Грушевського у центрі столиці між представниками правоохоронних органів та мешканцями наметового містечка виникли сутички.

"Результатом перешкоджанню законним діям поліцейських стала госпіталізація семи працівників Нацполіції з ушкодженнями різного ступеню тяжкості: двоє правоохоронців – легкого та п’ятеро – середнього", - заявили в МВС.

Там додали, що, за попередніми висновками медиків, у потерпілих закриті черепно-мозкові травми, хімічні опіки, переломи та забої кінцівок.

Усі відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Раніше рух "Визволення" повідомив, що внаслідок сутичок з правоохоронцями біля Верховної Ради постраждало 11 його учасників, одного з них оперують.

Як відомо, вранці 3 березня біля наметового містечка під Верховною Радою відбулися сутички між поліцією і протестувальниками.

У поліції заявили, що на території табору проводяться слідчі дії за рішенням суду в рамках 2 кримінальних проваджень - одне з них відкрито за фактом спроби захоплення Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневого палацу), інше – по подіях 27 лютого біля ВР.

Представники поліції демонтували намети біля Верховної Ради

"До відділків поліції доставлено понад 100 сіб, які чинили спротив співробітниками поліції. Розпочато кримінальне провадження за ст.345 КК -"Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу", - зазначили у поліції.

Пізніше затриманих випустили з відділків.

Українська правда
Теми: поліція акції Верховна Рада
powered by lun.ua
По темі
Затриманих під ВР випускають з відділків поліції 3 березня 2018, 15:19
Саакашвілі вважає, що до наметів під ВР підкинули учбові гранати 3 березня 2018, 14:47
Поліція попросила комунальників Києва прибрати після зачистки Грушевського 3 березня 2018, 14:43
Усі новини
Головні новини
МОН радить відновити роботу навчальних закладів з 5 березня
"Газпром" має компенсувати переплату за польський газ - "Нафтогаз"
Волкер: "ДНР" і "ЛНР" мають бути ліквідовані
МВС: під Радою постраждало 7 поліцейських
Усі новини
Музика

В Києві пройде масштабний міський фестиваль

їжа

На ЯрВалу відкривається кафе "Дефіцит" з домашньою київською кухнею