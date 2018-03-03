МВС: під Радою постраждало 7 поліцейських

Під час сутичок під Верховною Радою в суботу сім працівників поліції отримали травми.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МВС.

Там зазначається, що під час проведення слідчих дій та заходів зі звільнення проїзду на вулиці Грушевського у центрі столиці між представниками правоохоронних органів та мешканцями наметового містечка виникли сутички.

"Результатом перешкоджанню законним діям поліцейських стала госпіталізація семи працівників Нацполіції з ушкодженнями різного ступеню тяжкості: двоє правоохоронців – легкого та п’ятеро – середнього", - заявили в МВС.

Там додали, що, за попередніми висновками медиків, у потерпілих закриті черепно-мозкові травми, хімічні опіки, переломи та забої кінцівок.

Усі відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Раніше рух "Визволення" повідомив, що внаслідок сутичок з правоохоронцями біля Верховної Ради постраждало 11 його учасників, одного з них оперують.

Як відомо, вранці 3 березня біля наметового містечка під Верховною Радою відбулися сутички між поліцією і протестувальниками.

У поліції заявили, що на території табору проводяться слідчі дії за рішенням суду в рамках 2 кримінальних проваджень - одне з них відкрито за фактом спроби захоплення Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневого палацу), інше – по подіях 27 лютого біля ВР.

Представники поліції демонтували намети біля Верховної Ради.

"До відділків поліції доставлено понад 100 сіб, які чинили спротив співробітниками поліції. Розпочато кримінальне провадження за ст.345 КК -"Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу", - зазначили у поліції.

Пізніше затриманих випустили з відділків.