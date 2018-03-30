Від початку "великоднього перемир'я" ворог 6 разів відкривав вогонь – штаб АТО

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П'ятниця, 30 березня 2018, 12:46

29 березня в зоні проведення антитерористичної операції постраждали троє бійців.

Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк на брифінгу у п'ятницю.

"Внаслідок масивних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ двоє захисників України були поранені, ще один військовий отримав бойове травмування", – сказав полковник.

За словами Гуцуляка, стан одного з бійців – важкий, ще двох військових – задовільний.

Що ж до оголошеного з 00.01 годин 30 березня так званого великоднього перемир'я речник АТО зазначив, що станом на 11-ту годину 30 березня зафіксовано 6 порушень режиму тиші з боку ворога.

"Зокрема двічі під ворожими мінометними обстрілами опинялися захисники Талаківки. Окупанти випустили понад 10 мін калібру 82 міліметри. Бойовики також вели вогонь зі стрілецької зброї по оборонцях Авдіївки, Опитного, Водяного та Павлополя", – сказав Гуцуляк.

Він наголосив, що підрозділи ЗСУ неухильно дотримуються оголошеного режиму припинення вогню по всій лінії розмежування на період великодніх свят.

Валентина Романенко, УП
Теми: АТО Об'єднані сили на Донбасі
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