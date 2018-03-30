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С начала "пасхального перемирия" враг 6 раз открывал огонь – штаб АТО

Пятница, 30 марта 2018, 12:46

29 марта в зоне проведения антитеррористической операции пострадали трое бойцов.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк на брифинге в пятницу.

"В результате массивных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск двое защитников Украины были ранены, еще один военный получил боевую травму", - сказал полковник.

По словам Гуцуляка, состояние одного из бойцов - тяжелое, еще двух военных - удовлетворительное.

Что касается объявленного с 00.01 часов 30 марта так называемого пасхального перемирия спикер АТО отметил, что по состоянию на 11 часов 30 марта зафиксировано 6 нарушений режима тишины со стороны врага.

"В частности дважды под вражескими минометными обстрелами оказывались защитники Талаковки. Оккупанты выпустили более 10 мин калибра 82 миллиметра. Боевики также вели огонь из стрелкового оружия по защитникам Авдеевки, Опытного, Водяного и Павлополя", - сказал Гуцуляк.

Он отметил, что подразделения ВСУ неуклонно придерживаются объявленного режима прекращения огня по всей линии разграничения на период пасхальных праздников.

Валентина Романенко, УП
Темы: АТООбъединенные силы на Донбассе
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