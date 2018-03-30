Росія висилає українських дипломатів

Росія оголосила "persona non grata" 13 українських дипломатів.

Про це повідомляє МЗС Росії.

"Їм були вручені ноти протесту і заявлено, що у відповідь на необгрунтовані вимоги зазначених держав про висилку російських дипломатичних співробітників на підставі бездоказових звинувачень Великобританії на адресу Росії через т. зв. "справу Скрипалів" російська сторона оголошує "persona non grata" відповідну кількість співробітників дипустанов цих країн в Російській Федерації", – йдеться у повідомленні.

В МЗС "Українській правді" підтвердили, що Росія висилає 13 українських дипломатів – "дзеркально" до рішення України.

"Україна вживає і буде й надалі вживати усіх заходів з метою протидії та запобіганню системному та постійному втручанню, підривним діям РФ у справи України, у т.ч. шляхом оголошення персонами нон ґрата осіб, підозрюваних у причетності до таких неправомірних дій", – заявили пізніше в МЗС, додавши, що "це очікуваний крок з боку Кремля".

У відомстві також нагадали, що нещодавно Україна вислала 13 російських дипломатів, які здійснювали у діяльність, несумісну з дипломатичним статусом.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін у Twitter назвав, дії Росії "нонсенсом", зазначивши, що "ми не намагалися когось отруїти в Солсбері".

«Дзеркальна» реакція Росії з висилкою наших дипломатів - це нонсенс. Ми ж не намагалися когось отруїти в Солсбері. Це зробила Росія і отримала відсіч всього цивілізованого світу. У нас є кому подбати про громадян України в РФ. Працюємо далі. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 30, 2018

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Раніше повідомлялось, що Росія оголосила про висилку дипломатів країн, які вирішили видворити російських дипломатів.

У відповідь на висилку російських дипломатів Росія оголосила персонами нон грата дипломатів 23 країн світу.

26 березня Україна заявила про видворення 13 російських дипломатів у відповідь на отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля і його доньки у Британії.

Тоді ж стало відомо, що 14 держав Європейського союзу вирішили вислати російських дипломатів.

27 березня Служба безпеки України надіслала Міністерству закордонних справ докази того, що 13 російських дипломатів, яких висилали з країни, діяли на шкоду державі.

Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон заявив 16 березня, що президент Росії Володимир Путін "практично напевне" особисто віддав наказ використати токсичну нервово-паралітичну речовину "Новичок" для отруєння колишнього російського агента у Британії.

Джонсон також заявив, що у Великої Британії є докази того, що Росія протягом останніх 10 років створювала запаси речовини, якою отруїли Скрипаля та його доньку.

Росія заперечує причетність до отруєння Скрипаля.

Детальніше про реакцію світу на події в Британії читайте у статті "Європейської правди": "Скромні санкції" за отруєння шпигуна: як світ підтримав Британію у боротьбі з Кремлем".