Россия высылает украинских дипломатов

Россия объявила "persona non grata" 13 украинских дипломатов.

Об этом сообщает МИД России.

"Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т.н. "дела Скрипалей" российская сторона объявляет "persona non grata" соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации", – говорится в сообщении.

В МИД "Украинской правде" подтвердили, что Россия высылает 13 украинских дипломатов – "зеркально" к решению Украины.

"Украина принимает и будет продолжать принимать все меры с целью противодействия и предотвращения системному и постоянному вмешательству, подрывным действиям РФ в дела Украины, в том числе путем объявления персонами нон грата лиц, подозреваемых в причастности к таким неправомерных действий", – заявили позже в МИД, добавив, что "это ожидаемый шаг со стороны Кремля".

В ведомстве также напомнили, что недавно Украина выслала 13 российских дипломатов, "осуществлявших в деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом".

Министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter назвал, действия России "нонсенсом", отметив, что "мы не пытались кого-то отравить в Солсбери".

«Дзеркальна» реакція Росії з висилкою наших дипломатів - це нонсенс. Ми ж не намагалися когось отруїти в Солсбері. Це зробила Росія і отримала відсіч всього цивілізованого світу. У нас є кому подбати про громадян України в РФ. Працюємо далі. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 30, 2018

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Ранее сообщалось, что Россия объявила о высылке дипломатов стран, которые решили выдворить российских дипломатов.

В ответ на высылку российских Россия объявила персонами нон грата дипломатов 23 стран мира.

26 марта Украина заявила о выдворении 13 российских дипломатов в ответ на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Британии.

Тогда же стало известно, что 14 государств Европейского союза решили выдворить российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпионаСергея Скрипаля и его дочери в Британии.



27 марта Служба безопасности Украины направила Министерству иностранных дел доказательства того, что 13 российских дипломатов, которых высылали из страны, действовали в ущерб государству.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин "практически наверняка" лично отдал приказ использовать токсическое нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления бывшего российского агента в Британии.

Джонсон также заявил, что у Великобритании есть доказательства того, что Россия в течении последних 10 лет создавала запасы вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь.

Россия отрицает причастность к отравлению Скрипаля.

Подробнее о реакции мира на события в Британии читайте в статье "Европейской правды": "Скромные санкции" за отравление шпиона: как мир поддержал Британию в борьбе с Кремлем".