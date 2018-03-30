Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия высылает украинских дипломатов

Пятница, 30 марта 2018, 17:00
Россия высылает украинских дипломатов

Россия объявила "persona non grata" 13 украинских дипломатов.

Об этом сообщает МИД России.

"Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т.н. "дела Скрипалей" российская сторона объявляет "persona non grata" соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации", – говорится в сообщении.

В МИД "Украинской правде" подтвердили, что Россия высылает 13 украинских дипломатов – "зеркально" к решению Украины.

"Украина принимает и будет продолжать принимать все меры с целью противодействия и предотвращения системному и постоянному вмешательству, подрывным действиям РФ в дела Украины, в том числе путем объявления персонами нон грата лиц, подозреваемых в причастности к таким неправомерных действий", – заявили позже в МИД, добавив, что "это ожидаемый шаг со стороны Кремля".

В ведомстве также напомнили, что недавно Украина выслала 13 российских дипломатов, "осуществлявших в деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом".

Министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter назвал, действия России "нонсенсом", отметив, что "мы не пытались кого-то отравить в Солсбери".

Дополняется...

Ранее сообщалось, что Россия объявила о высылке дипломатов стран, которые решили выдворить российских дипломатов.

В ответ на высылку российских Россия объявила персонами нон грата дипломатов 23 стран мира.

26 марта Украина заявила о выдворении 13 российских дипломатов в ответ на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Британии.

Тогда же стало известно, что 14 государств Европейского союза решили выдворить российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпионаСергея Скрипаля и его дочери в Британии.

27 марта Служба безопасности Украины направила Министерству иностранных дел доказательства того, что 13 российских дипломатов, которых высылали из страны, действовали в ущерб государству.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин "практически наверняка" лично отдал приказ использовать токсическое нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления бывшего российского агента в Британии.

Джонсон также заявил, что у Великобритании есть доказательства того, что Россия в течении  последних 10 лет создавала запасы вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь.

Россия отрицает причастность к отравлению Скрипаля.

Подробнее о реакции мира на события в Британии читайте в статье "Европейской правды": "Скромные санкции" за отравление шпиона: как мир поддержал Британию в борьбе с Кремлем".

Соня Лукашова, для УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: МИДРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
МИД
В МИД хотели бы, чтобы Белый дом "не оглядывался на Москву", когда говорит об Украине в НАТО
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: