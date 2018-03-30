На Банковой говорят, что Мальдивы обошлись президенту дешевле

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Пятница, 30 марта 2018, 18:55

Президент Петр Порошенко задекларировал деньги, потраченные на частное путешествие и рождественский отдых на Мальдивах.

Об этом сообщает в пятницу пресс-служба президента.

"Согласно закону, президент задекларировал расходы за предыдущий год - в том числе, как и обещал, средства, которые были потрачены на отдых", – говорится в сообщении.

"Те деньги были официально перечислены в безналичной форме с ранее задекларированных собственных счетов с соблюдением банковского и налогового законодательства Украины", - подчеркивают в АП.

На Банковой пока не называют точную сумму, потраченную президентом, но уверяют, что она - в два раза меньше цифры, которая фигурировала в СМИ.

Также раз подчеркнуто, что "ни копейки не было потрачено из государственного бюджета".

30 марта вечером Администрация президента сообщила, что Порошенко подал декларацию о доходах за 2017 год.

Электронная декларация должна появиться в открытом доступе до конца дня.

На пресс-конференции в феврале президент заявил, что пересекал границу во время поездки на Мальдивы по собственному паспорту и фамилии, пройдя регистрацию у пограничников, а все средства, потраченные на самолет и отель, задекларирует.

Украинская правда
Темы: Порошенко декларации
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