На Банковой говорят, что Мальдивы обошлись президенту дешевле
Президент Петр Порошенко задекларировал деньги, потраченные на частное путешествие и рождественский отдых на Мальдивах.
Об этом сообщает в пятницу пресс-служба президента.
"Согласно закону, президент задекларировал расходы за предыдущий год - в том числе, как и обещал, средства, которые были потрачены на отдых", – говорится в сообщении.
"Те деньги были официально перечислены в безналичной форме с ранее задекларированных собственных счетов с соблюдением банковского и налогового законодательства Украины", - подчеркивают в АП.
На Банковой пока не называют точную сумму, потраченную президентом, но уверяют, что она - в два раза меньше цифры, которая фигурировала в СМИ.
Также раз подчеркнуто, что "ни копейки не было потрачено из государственного бюджета".
30 марта вечером Администрация президента сообщила, что Порошенко подал декларацию о доходах за 2017 год.
Электронная декларация должна появиться в открытом доступе до конца дня.
На пресс-конференции в феврале президент заявил, что пересекал границу во время поездки на Мальдивы по собственному паспорту и фамилии, пройдя регистрацию у пограничников, а все средства, потраченные на самолет и отель, задекларирует.