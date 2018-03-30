Висилка дипломатів не вплине на роботу української дипмісії в РФ

Представництво прав українців і українських політв’язнів в Росії не погіршиться через висилку українських дипломатів.

Про це в коментарі Українській правді розповіла речник МЗС України Мар'яна Бєца.

За її словами всі "кадрові потужності" будуть розподілені по консульствах і представництвах в Росії.

"Для захисту прав українських політв’язнів і українців в Росії персоналу вистачить", - сказала вона.

Вона також наголосила, що відповідь Росії не можна вважати дзеркальною, оскільки Україна висилала російських дипломатів, які діяли на шкоду державі.

До того ж, це була відповідь на отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля у Великій Британії. Бєца повідомила, що в українських дипломатів є 48 годин для виїзду.

Раніше в п'ятницю Росія оголосила персонами нон грата дипломатів 23 країн світу у відповідь на висилку російських дипломатів. Зокрема, персонами нон грата оголошені 13 українських дипломатів.

26 березня Україна заявила про видворення 13 російських дипломатів у відповідь на отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля і його доньки у Британії.

Тоді ж стало відомо, що 14 держав Європейського союзу вирішили вислати російських дипломатів.

Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон заявив 16 березня, що президент Росії Володимир Путін "практично напевне" особисто віддав наказ використати токсичну нервово-паралітичну речовину "Новичок" для отруєння колишнього російського агента у Британії.

Джонсон також заявив, що у Великої Британії є докази того, що Росія протягом останніх 10 років створювала запаси речовини, якою отруїли Скрипаля та його доньку.

Росія заперечує причетність до отруєння Скрипаля.

Детальніше про реакцію світу на події в Британії читайте у статті "Європейської правди": "Скромні санкції" за отруєння шпигуна: як світ підтримав Британію у боротьбі з Кремлем".