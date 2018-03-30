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Высылка дипломатов не повлияет на работу украинской дипмиссии в РФ

Пятница, 30 марта 2018, 19:08

Представительство прав украинцев и украинских политзаключенных в России не ухудшится из-за высылки украинских дипломатов.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

По ее словам, все кадры будут распределены по консульствам и представительствам в России.

"Для защиты прав украинских политзаключенных и украинцев в России персонала хватит", – сказала она.

Она также отметила, что ответ России нельзя считать зеркальным, поскольку Украина высылала российских дипломатов, которые действовали в ущерб государству. К тому же, это был ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании.

Беца сообщила, что у украинских дипломатов есть 48 часов для выезда.

Ранее в пятницу Россия объявила персонами нон гратадипломатов 23 стран мира. В частности, персонами нон грата были объявлены 13 украинских дипломатов.

26 марта Украина заявила о выдворении 13 российских дипломатов в ответ на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Британии.

Тогда же стало известно, что 14 государств Европейского союза решили выдворить российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпионаСергея Скрипаля и его дочери в Британии.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин "практически наверняка" лично отдал приказ использовать токсическое нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления бывшего российского агента в Британии.

Джонсон также заявил, что у Великобритании есть доказательства того, что Россия в течении  последних 10 лет создавала запасы вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь.

Россия отрицает причастность к отравлению Скрипаля.

Подробнее о реакции мира на события в Британии читайте в статье "Европейской правды": "Скромные санкции" за отравление шпиона: как мир поддержал Британию в борьбе с Кремлем".

Александр Шумилин, УП
Темы: МИДРосcиядипломатические отношения
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