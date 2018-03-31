У Британії підтвердили огляд російського літака

МЗС Великобританії підтвердило факт огляду літака Airbus А-321 авіакомпанії "Аерофлот", який прибув регулярним рейсом в лондонський аеропорт Хітроу.

Про це пише BBC.

За інформацією британського міністерства, огляд в п'ятницю ввечері проводила митна служба. Дипвідомство не уточнило, з яким розслідуванням пов'язаний огляд лайнера.

МЗС Росії заявило, що британська влада не назвали причини обшуку і провела огляд, не випускаючи командира судна з кабіни.

Компанія "Аерофлот" повідомила, що готова до співпраці з представниками британської влади, якщо вони нададуть пояснення.

Посольство Росії направило в британське МЗС ноту у зв'язку з оглядом.

У п'ятницю ввечері з Москви до Лондона прибув рейс SU-2582 компанії "Аерофлот - Російські авіалінії". Згідно з онлайн-табло "Шереметьєво", посадка в Хітроу була здійснена в 17:37 за місцевим часом.

Це літак А-321 з бортовим номером VP-BOC. До цього він здійснював рейс за маршрутом Лондон-Москва-Лондон 5 березня. Також до цього він привозив пасажирів з Москви в Хітроу 26 лютого.

Через огляд зворотний рейс з Лондона до Москви SU2583 вилетів із запізненням на три години.

Поліція Лондона зявила, що в курсі повідомлень ЗМІ про огляд літака в Хітроу, але зазначила, що їх підрозділи не проводять цю операцію.

Якщо, як припускає російське МЗС, огляд літака з Росії пов'язаний зі слідством у справі про отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, то можливо, що британські слідчі шукають сліди нервово-паралітичної речовини в салоні та багажному відділенні літака, відпрацьовуючи версію про те, що цим бортом до Великобританії міг прибути отруйник з речовиною, або що після замаху він на цьому літаку вилетів до Росії.

Як відомо, Юлія Скрипаль прилетіла в гості до батька з Москви 3 березня також рейсом "Аерофлоту", проте в той день це був інший борт.

На наступний день, 4 березня, вона разом з батьком була виявлена ​​в центрі Солсбері на лавці в сквері без свідомості, у важкому стані.

Раніше британське видання The Telegraph повідомляло, що поліція розглядає версію, згідно з якою нервово-паралітична речовина, якою був отруєний Скрипаль, могла бути підкинута у валізу його дочки, коли вона виїжджала з Москви.

Пізніше британська поліція повідомила, що максимальна концентрація отрути, якою були отруєні Скрипалі, виявлена ​​біля вхідних дверей будинку в Солсбері, де проживав колишній розвідник.

Як повідомлялось, МЗС РФ вимагає Від Великої Британії протягом місяця скоротити кількість працівників у посольстві і генконсульствах в Росії до числа дипломатичних працівників РФ в Британії.

Напередодні Росія оголосила про вислання 58 американських дипломатів та двох співробітників генконсульства США в Єкатеринбурзі. Також оголошено про закриття американського генконсульства в Санкт-Петербурзі.

Як відомо, 29 країн висилають російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Протистояння між двома країнами посилюється після того, як Москва заявила, що ще більше співробітників британського посольства мають бути вислані з Росії у відповідь на огляд літака.

Великобританія пригрозила закрити російську торговельну місію на півночі Лондона, назвавши її "лігвом шпигунів".