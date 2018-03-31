Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Британії підтвердили огляд російського літака

Субота, 31 березня 2018, 05:10

МЗС Великобританії підтвердило факт огляду літака Airbus А-321 авіакомпанії "Аерофлот", який прибув регулярним рейсом в лондонський аеропорт Хітроу.

Про це пише BBC.

За інформацією британського міністерства, огляд в п'ятницю ввечері проводила митна служба. Дипвідомство не уточнило, з яким розслідуванням пов'язаний огляд лайнера.

МЗС Росії заявило, що британська влада не назвали причини обшуку і провела огляд, не випускаючи командира судна з кабіни.

Компанія "Аерофлот" повідомила, що готова до співпраці з представниками британської влади, якщо вони нададуть пояснення.

Посольство Росії направило в британське МЗС ноту у зв'язку з оглядом.

У п'ятницю ввечері з Москви до Лондона прибув рейс SU-2582  компанії "Аерофлот - Російські авіалінії". Згідно з онлайн-табло "Шереметьєво", посадка в Хітроу була здійснена в 17:37 за місцевим часом.

Це літак А-321 з бортовим номером VP-BOC. До цього він здійснював рейс за маршрутом Лондон-Москва-Лондон 5 березня. Також до цього він привозив пасажирів з Москви в Хітроу 26 лютого.

Через огляд зворотний рейс з Лондона до Москви SU2583 вилетів із запізненням на три години.

Поліція Лондона зявила, що в курсі повідомлень ЗМІ про огляд літака в Хітроу, але зазначила, що їх підрозділи не проводять цю операцію.

Якщо, як припускає російське МЗС, огляд літака з Росії пов'язаний зі слідством у справі про отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, то можливо, що британські слідчі шукають сліди нервово-паралітичної речовини в салоні та багажному відділенні літака, відпрацьовуючи версію про те, що цим бортом до Великобританії міг прибути отруйник з речовиною, або що після замаху він на цьому літаку вилетів до Росії.

Як відомо, Юлія Скрипаль прилетіла в гості до батька з Москви 3 березня також рейсом "Аерофлоту", проте в той день це був інший борт.

На наступний день, 4 березня, вона разом з батьком була виявлена ​​в центрі Солсбері на лавці в сквері без свідомості, у важкому стані.

Раніше британське видання The Telegraph повідомляло, що поліція розглядає версію, згідно з якою нервово-паралітична речовина, якою був отруєний Скрипаль, могла бути підкинута у валізу його дочки, коли вона виїжджала з Москви.

Пізніше британська поліція повідомила, що максимальна концентрація отрути, якою були отруєні Скрипалі, виявлена ​​біля вхідних дверей будинку в Солсбері, де проживав колишній розвідник.

Як повідомлялось, МЗС РФ вимагає Від Великої Британії  протягом місяця скоротити кількість працівників у посольстві і генконсульствах в Росії до числа дипломатичних працівників РФ в Британії.

Напередодні Росія оголосила про вислання 58 американських дипломатів та двох співробітників генконсульства США в Єкатеринбурзі. Також оголошено про закриття американського генконсульства в Санкт-Петербурзі.

Як відомо, 29 країн висилають російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Протистояння між двома країнами посилюється після того, як Москва заявила, що ще більше співробітників британського посольства мають бути вислані з Росії у відповідь на огляд літака.

Великобританія пригрозила закрити російську торговельну місію на півночі Лондона, назвавши її "лігвом шпигунів".

Теми: Велика БританіяРосіядипломатичні відносинишпигунство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

Усі новини...
Велика Британія
Глава МЗС Британії відклав поїздку до Пекіна на тлі зникнення китайського колеги – ЗМІ
У Британії відкрили першу вулицю, названу на честь Зеленського
COVID-вечірки і Джонсон: фахівці розблокували телефон, пароль від якого забув експрем’єр
Останні новини
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: