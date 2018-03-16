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Отруту для Скрипаля могли підкинути в багаж його дочки в Москві

П'ятниця, 16 березня 2018, 05:31
Юлія та Сергій Скрипалі

Нервово-паралітичний газ, яким був отруєний російський шпигун Сергій Скрипаль, міг бути підкинутий у валізу його дочки, коли вона виїжджала з Москви.

Таку версію розглядають спецслужби Великобританії, пише The Telegraph.

Джерела повідомили виданню, що вони переконані, що "Новичок" був провезений в багажі Юлії Скрипаль, 33-річної дочки колишнього розвідника.

Слідчі працюють над теорією про те, що токсином були просякнуті предмети одягу або косметики або ж подарунок, який був відкритий в будинку Скрипаля в Солсбері. Таким чином, Юлія могла бути навмисно використана, щоб дістатися до її батька.

Контртерористична поліція і MI5, розшукуючи потенційних вбивць, більше не думають, що підтримувана Кремлем група знищення будь-коли в'їжджала на територію країни.

Одне з джерел сказало, що вбивцям було не важко вломитися в квартиру Юлії в Москві і підкинути отруту в її багаж. Вона прибула до Великобританії в суботу 3 березня рейсом з Москви.

Джерела повідомили The Telegraph, що наступного дня батько і дочка поїхали в центр міста Солсбері, зупинилися на автостоянці Сейнсбері о 13:40 перед тим, як відправитися в паб Bishops Mill і в ресторан Zizzi. Пізніше вони вже отруєні були знайдені на лавці.

Сліди нервово-паралітичного газу "Новачок" були виявлені на машині Скрипаля, в ресторані і в пабі.

На публічному засіданні в четвер заступник начальника констебля поліції Уілтшира Пол Міллс повідомив, що 131 людина потенційно могла вступити в контакт з смертельною отрутою і що вони щодня контролюються органами охорони здоров'я по телефону.

Він також сказав, що 46 людей звернулися до лікарні, висловивши стурбованість у зв'язку з цим інцидентом. Огорожі навколо районів, де знайдені сліди хімічного агента, або місць де вони ще можуть бути знайдені, можуть залишатися ще протягом декількох місяців.

Як повідомлялося, експерти з питань хімічної зброї вважають, що отруйна речовина нервово-паралітичної дії "Новичок" була розроблена і виготовлялася тільки в російському місті Шихани (Саратовська область), де знаходиться військова науково-дослідна установа РФ. Вони підкреслили, що ні в якій іншій країні колишнього Радянського союзу її бути не могло.

У РФ заявили, що давно знищили запаси газу, яким отруїли Скрипаля.

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що Росія не причетна до отруєння Скрипаля. Він додав, що Великобританія могла бути джерелом газу "Новичок", яким отруїли екс-шпигуна і його дочку.

Великобританія вирішила вислати з країни 23 російських дипломата, тому що уряд вважає РФ відповідальною за отруєння колишнього російського шпигуна.

США, Великобританія, Франція і Німеччина виступили зі спільною заявою, в якій наголосили, що відмова Росії відповісти на питання Британії про отруєння екс-шпигуна Скрипаля додатково вказує на її відповідальність.

Теми: СкрипальРосіяВелика Британіяшпигунство
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