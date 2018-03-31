В Великобритании подтвердили досмотр российского самолета

МИД Великобритании подтвердило факт досмотра самолета Airbus А-321 авиакомпании "Аэрофлот", прибывшего регулярным рейсом в лондонский аэропорт Хитроу.

Об этом пишет BBC.

По информации британского министерства, досмотр в пятницу вечером проводила таможенная служба. Дипведомство не уточнило, с каким расследованием связан досмотр лайнера.

МИД России заявил, что британские власти не назвали причины обыска и провели досмотр, не выпуская командира судна из кабины.

Компания "Аэрофлот" сообщила, что готова к сотрудничеству с представителями британских властей, если они предоставят объяснения.

Посольство России направило в британский МИД ноту в связи с досмотром.

В пятницу вечером из Москвы в Лондон прибыл вылетевший из аэропорта "Шереметьево" в 13:54 МСК рейс SU-2582 "Аэрофлот - Российские авиалинии". Согласно онлайн-табло "Шереметьево", посадка в Хитроу была совершена в 17:37 по местному времени.

Это самолет А-321 с бортовым номером VP-BOC. Последний раз он совершал рейс по маршруту Лондон-Москва-Лондон 5 марта. Также до этого он привозил пассажиров из Москвы в Хитроу 26 февраля.

Из-за досмотра обратный рейс из Лондона в Москву SU2583 вылетел с опозданием на три часа. В Шереметьево он приземлился в 1:17.

Полиция Лондона зявила, что в курсе сообщений СМИ о досмотре самолета в Хитроу, но отметила, что их подразделения не проводят эту операцию.

Если, как предполагает российский МИД, досмотр самолета из России связан со следствием по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, то возможно, что британские следователи ищут следы нервно-паралитического вещества в салоне и багажном отделении самолета, отрабатывая версию о том, что этим бортом в Великобританию мог прибыть отравитель с веществом, либо что после покушения он на этом самолете вылетел в Россию.

Как известно, Юлия Скрипаль прилетела в гости к отцу из Москвы 3 марта также рейсом "Аэрофлота", однако в тот день это был другой борт.

На следующий день, 4 марта, она вместе с отцом была обнаружена в центре Солсбери на скамейке в сквере без сознания, в тяжелом состоянии.

Ранее британское издание The Telegraph сообщало, что полиция рассматривает версию, согласно которой нервно-паралитическое вещество, которым был отравлен Скрипаль, могло быть подброшено в чемодан его дочери, когда она выезжала из Москвы.

Позже британская полиция сообщила, что максимальная концентрация яда, которым были отравлены Скрипали, обнаружена у входной двери дома в Солсбери, где проживал бывший разведчик.

Как сообщалось, МИД РФ требует от Великобритании в течение месяца сократить количество работников в посольстве и генконсульствах в России к числу дипломатических работников РФ в Великобритании.

Накануне Россия объявила о высылке 58 американских дипломатов и двух сотрудников генконсульства США в Екатеринбурге. Также объявлено о закрытии американского генконсульства в Санкт-Петербурге.

Как известно, 29 стран высылают российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Противостояние между двумя странами усиливается после того, как Москва заявила, что ещё больше сотрудников британского посольства должны быть высланы из России, в ответ на осмотр самолета.

Великобритания пригрозила закрыть российскую торговую миссию на севере Лондона, назвав ее "логовом шпионов".