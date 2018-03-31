Турчинов отримав відсотків у 2,5 рази більше, ніж зарплати

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Субота, 31 березня 2018, 15:53

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов задекларував за 2017 рік 2,6 мільйонів гривень доходів.

Про це йдеться в його електронній декларації, розміщеній на сайті НАЗК.

Зокрема, заробітна плата секретаря РНБО склала 731 тисячу гривень, відсотки в АТ "Ощадбанк" – 1 мільйон 890 тисяч гривень.

Його дружина Ганна Турчинова задекларувала 142,6 тисяч гривень заробітної плати в Національному педагогічному університеті ім. Драгоманова та 65,4 тисяч страхових виплат.

Турчинов зазначив у декларації 964,7 тисяч доларів, майже 10 тисяч євро та 49,7 тисяч гривень на рахунках в "Ощадбанку" та 700 тисяч доларів, 3 тисячі євро та 110 тисяч гривень готівкою. Його дружина – 492 євро та 659 гривень в "Ощадбанку".

Всі перераховані кошти є спільною власністю подружжя.

Секретар РНБО та його дружина мають у спільній власності квартиру в Києві площею 181,8 кв. м., а також два машиномісця.

Також подружжя володіє легковим автомобілем Toyota Highlander 2013 року випуску.

Турчинов задекларував 27 старовинних церковних книг, 12 картин, а також набір з годинника й двох підсвічників.

У декларації також вказано авторське право на ряд творів, зокрема художній фільм та літературний твір "Ілюзія страху", твори "Свідоцтво", "Таємна вечеря", "Пришестя" та низку монографій на тему тіньової економіки.

Українська правда
Теми: декларації Турчинов
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