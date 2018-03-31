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Турчинов отримав відсотків у 2,5 рази більше, ніж зарплати

Субота, 31 березня 2018, 15:53

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов задекларував за 2017 рік 2,6 мільйонів гривень доходів.

Про це йдеться в його електронній декларації, розміщеній на сайті НАЗК.

Зокрема, заробітна плата секретаря РНБО склала 731 тисячу гривень, відсотки в АТ "Ощадбанк" – 1 мільйон 890 тисяч гривень.

Його дружина Ганна Турчинова задекларувала 142,6 тисяч гривень заробітної плати в Національному педагогічному університеті ім. Драгоманова та 65,4 тисяч страхових виплат.

Турчинов зазначив у декларації 964,7 тисяч доларів, майже 10 тисяч євро та 49,7 тисяч гривень на рахунках в "Ощадбанку" та 700 тисяч доларів, 3 тисячі євро та 110 тисяч гривень готівкою. Його дружина – 492 євро та 659 гривень в "Ощадбанку".

Всі перераховані кошти є спільною власністю подружжя.

Секретар РНБО та його дружина мають у спільній власності квартиру в Києві площею 181,8 кв. м., а також два машиномісця.

Також подружжя володіє легковим автомобілем Toyota Highlander 2013 року випуску.

Турчинов задекларував 27 старовинних церковних книг, 12 картин, а також набір з годинника й двох підсвічників.

У декларації також вказано авторське право на ряд творів, зокрема художній фільм та літературний твір "Ілюзія страху", твори "Свідоцтво", "Таємна вечеря", "Пришестя" та низку монографій на тему тіньової економіки.

Українська правда

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Теми: деклараціїТурчинов
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