Турчинов получил процентов в 2,5 раза больше, чем зарплаты

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов задекларировал за 2017 год 2,6 миллиона гривен доходов.

Об этом говорится в его электронной декларации, размещенной на сайте НАПК.

В частности, заработная плата секретаря СНБО составила 731 тысячу гривен, проценты в АО "Ощадбанк" – 1 миллион 890 тысяч гривен.

Его жена Анна Турчинова задекларировала 142,6 тысяч гривен заработной платы в Национальном педагогическом университете им. Драгоманова и 65,4 тысячи страховых выплат.

Турчинов указал в декларации 964,7 тысяч долларов, почти 10 тысяч евро и 49,7 тысяч гривен на счетах в "Ощадбанке" и 700 тысяч долларов, 3 тысячи евро и 110 тысяч гривен наличными. Его жена - 492 евро и 659 гривен в "Ощадбанке".

Все перечисленные средства являются общей собственностью супругов.

Секретарь СНБО и его жена имеют в общей собственности квартиру в Киеве площадью 181,8 кв. м., а также два машиноместа.

Также супруги владеют легковым автомобилем Toyota Highlander 2013 года выпуска.

Турчинов задекларировал 27 старинных церковных книг, 12 картин, а также набор из часов и двух подсвечников.

В декларации также указано авторское право на ряд произведений, в частности художественный фильм и литературное произведение "Иллюзия страха", произведения "Свидетельство", "Тайная вечеря", "Пришествие" и ряд монографий на тему теневой экономики.