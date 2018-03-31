Вибори до Ради громадського контролю ДБР хочуть оскаржити

Один з лідерів "Автомайдану" Олексій Гриценко написав заяву до поліції через отримання мандату на установчих зборах з обрання Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань у п'ятницю Олександром Грабом, якого в той момент не було в Україні.

Про це він повідомив у коментарі "Українській правді" в суботу.

"Я заздалегідь знав, що він полетів з України. Це можна легко встановити, якщо буде розслідування. Відповідно хтось зареєструвався або з його паспортом, що більш імовірно, або з підробним документом", - сказав Гриценко.

За його словами, він викликав поліцію й написав заяву про злочин. Шевченківський райвідділ мав зареєструвати провадження.

Гриценко також повідомив, що під час першого голосування за обрання лічильної комісії поставив питання голові ДБР Роману Трубі, який проводив збори, про кількість людей у залі.

"Він назвав цифру 90. Це враховувало й Олександра Граба. А там один голос міг важити дуже багато", - сказав він.

Активіст "Автомайдану" також зазначив, що для участі в установчих зборах подали свої документи більше 100 організацій, більшість із яких йому не відомі.

"Якщо ви подивитеся навіть переможців конкурсу, у багатьох випадках ви не знайдете навіть сайтів цих організацій", - сказав він.

Гриценко також зазначив, що, за його інформацією, декілька людей заявляли про намір оскаржити результат виборів до Ради громадського контролю при ДБР.

"Особисто я не бачу в цьому сенсу. Тому що це має стосуватися не тільки РГК, а взагалі ДБР. Цей орган має бути перезавантажений", - додав активіст.

Разом з тим, як повідомив УП інший учасник зборів Олексій Шевчук, він буде оскаржувати рішення зборів у суді через те, що 2 члени лічильної комісії були зареєстровані після 13:45 – терміну, до якого початково планувалася реєстрація.

Він додав, що пізніше на сайті Кабміну час закінчення реєстрації було виправлено з 13:45 на 14:00.

Водночас Олексій Гриценко розповів, що в якийсь момент реєстрацію припиняли через штовханину, а потім відновили знову.

"З того, що я побачив, тільки одній людині не дали зареєструватися, яка прийшла вже о 14:15", - додав він.

У той же час, один із обраних членів Ради громадського контролю при ДБР Василь Апасов раніше фігурував у скандалі з намаганням нардепа від "Народного фронту" Павла Пинзеника перевірити діяльність ГО "Центр протидії корупції" щодо відмивання коштів.

Тоді розслідування проти ЦПК нібито провело громадське об'єднання "Національний інтерес України", директором якого є Апасов.

Водночас активістка ЦПК Олександра Устинова тоді зазначила, що Апасов разом з дружиною за 2016 рік заробив 5,2 млн. грн.

"Він (заробив) - як телеведучий ТОВ "24 новини", який ми всі знаємо як NEWSONE, який належить Мураєву з Оппоблока. Вона - як підприємець журналіст УНН", - писала Устинова.

Як повідомлялося, у п'ятницю пройшли вибори до Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань. Всього було обрано 15 людей.

Перед цим експерти і нардепи повідомляли, що влада планує сфальсифікувати вибори Ради громадського контролю при ДБР і обрати лояльних до себе людей.

За інформацією Кабміну, до участі в установчих зборах з формування Ради громадського контролю при ДБР було допущено 99 делегатів від громадських об’єднань.

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