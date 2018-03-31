Выборы в Совет общественного контроля ГБР хотят обжаловать

Один из лидеров "Автомайдана" Алексей Гриценко написал заявление в полицию из-за получения мандата на учредительном собрании по избранию Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований в пятницу Александром Грабом, которого в тот момент не было в Украине.

Об этом он сообщил в комментарии "Украинской правде" в субботу.

"Я заранее знал, что он улетел из Украины. Это можно легко установить, если будет расследование. Соответственно, кто-то зарегистрировался или с его паспортом, что более вероятно, или с поддельным документом", - сказал Гриценко.

По его словам, он вызвал полицию и написал заявление о преступлении. Шевченковский райотдел должен был зарегистрировать производство.

Гриценко также сообщил, что во время первого голосования за избрание счетной комиссии задал вопрос председателю ГБР Роману Трубе, который проводил собрание, о количестве людей в зале.

"Он назвал цифру 90. Это учитывало Александра Граба. А там один голос мог весить очень много", - сказал он.

Активист "Автомайдана" также отметил, что для участия в учредительном собрании подали свои документы более 100 организаций, большинство из которых ему не известны.

"Если вы посмотрите даже на победителей конкурса, во многих случаях вы не найдете даже сайтов этих организаций", - сказал он.

Гриценко также отметил, что, по его информации, несколько человек заявляли о намерении обжаловать результат выборов в Совет общественного контроля при ГБР.

"Лично я не вижу в этом смысла. Потому что это должно касаться не только СГК, а вообще ГБР. Этот орган должен быть перезагружен", - добавил активист.

Вместе с тем, как сообщил УП другой участник собрания Алексей Шевчук, он будет обжаловать решение собрания в суде из-за того, что 2 члена счетной комиссии были зарегистрированы после 13:45 - срока, до которого изначально планировалась регистрация.

Он добавил, что позже на сайте Кабмина время окончания регистрации было исправлено с 13:45 на 14:00.

В то же время Алексей Гриценко рассказал, что в какой-то момент регистрации прекращали через потасовки, а затем восстановили снова.

"Из того, что я увидел, только одному человеку не дали зарегистрироваться, который пришел уже в 14:15", - добавил он.

В то же время, один из избранных членов Совета общественного контроля при ГБР Василий Апасов ранее фигурировал в скандале с попыткой нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника проверить деятельность ОО "Центр противодействия коррупции" на отмывание средств.

Тогда расследование против ЦПК якобы провело общественное объединение "Национальный интерес Украины", директором которого является Апасов.

В то же время активистка ЦПК Александра Устинова отметила, что Апасов вместе с женой за 2016 заработал 5,2 млн грн.

"Он (заработал) - как телеведущий ООО "24 новости", который мы все знаем как NEWSONE, который принадлежит Мураеву из Оппоблока. Она - как предприниматель журналист УНН", - писала Устинова.

Как сообщалось, в пятницу прошли выборы в Совет общественного контроля при Государственном бюро расследований. Всего было избрано 15 человек.

Перед этим эксперты и нардепы сообщали, что власти планируют сфальсифицировать выборы Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований и избрать лояльных к себе людей.

По информации Кабмина, к участию в учредительном собрании по формированию Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований были допущены 99 делегатов от общественных объединений.

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