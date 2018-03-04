У Дніпрі теж залишили "канікули": "не підемо на поводу в ідіотів"

У Дніпрі заняття в школах поновляться 12 березня.

Про це заявив мер міста Борис Філатов на своїй сторінці в Facebook.

"Дорогі діти, не нервуйте. Будуть вам канікули. Тепер скажіть спасибі вже дяді Борі. Нічого ми міняти не будемо. Заняття в школах поновлюються тільки 12 березня", - зазначив він.

"У кого, кого, а в ідіотів ми на поводу ходити не будемо", - додав мер Дніпра.

Він зазначив, що наказ Міносвіти про відновлення занять надійшов до мерії о 16:52 суботи.

"Ніхто, жодна душа в міністерствах, не подумала про те, що батьки переколотили бабусь і дідусів, взяли відгули, хтось поїхав, хтось приїхав, усі змінили плани", - обурився Філатов.

Як відомо, 2 березня у зв'язку з нестачею газу в країні Міністерство освіти і науки рекомендувало усім закладам освіти призупинити роботу з 2 до 7 березня включно, що з урахуванням вихідних (8-11 число) становить 9 днів поспіль.

У Львові одразу заявили, що не припинятимуть навчання у школах і дитячих садках, щоб економити газ.

Вранці 3 березня президент Петро Порошенко заявив, що критичну ситуацію з газопостачанням подолано, ситуація із газозабезпеченням стабілізувалася, весь дефіцит газу повністю покрито.

Після цього прес-служба МОН з посиланням на рішення кризового комітету Міненергетики та вугільної промисловості України повідомила, що з понеділка, 5 березня, усі заклади освіти можуть відновити роботу у звичайному режимі.

У МОН звернули увагу на те, що безпосереднє рішення про призупинення або відновлення роботи вишів ухвалює сам заклад у межах власної автономії.

"Відповідні рішення також мають прийняти й органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать інші заклади освіти", - уточнили у міністерстві.

Харківський міський голова Геннадій Кернес прийняв рішення, що заняття в загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах міста відновляться 12 березня, як і було вирішено раніше.