Кернес вирішив все ж зробити школярам додаткові "канікули"

Заняття в загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах міста Харкова в понеділок, 5 березня, відновлені не будуть.

Відповідне рішення ухвалив Харківський міський голова Геннадій Кернес, повідомила директор Департаменту освіти Ольга Деменко, яку цитує сайт Харківської міськради.

"Дізнавшись про невеликі вимушені канікули, батьки вже відвезли багатьох дітей до бабусь або забезпечили їм організоване дозвілля за містом. Учні ПТУ також роз'їхалися по домівках. Тому заняття в школах і профтехучилищах відновляться, як і було вирішено вчора, 12 березня. У звичайному режимі працюють тільки дитячі садки", - зазначила Деменко.

Як відомо, 2 березня у зв'язку з нестачею газу в країні Міністерство освіти і науки рекомендувало усім закладам освіти призупинити роботу з 2 до 7 березня включно, що з урахуванням вихідних (8-11 число) становить 9 днів поспіль.

У Львові одразу заявили, що не припинятимуть навчання у школах і дитячих садках, щоб економити газ.

Вранці 3 березня президент Петро Порошенко заявив, що критичну ситуацію з газопостачанням подолано, ситуація із газозабезпеченням стабілізувалася, весь дефіцит газу повністю покрито.

Після цього прес-служба МОН з посиланням на рішення кризового комітету Міненергетики та вугільної промисловості України повідомила, що з понеділка, 5 березня, усі заклади освіти можуть відновити роботу у звичайному режимі.

У МОН звернули увагу на те, що безпосереднє рішення про призупинення або відновлення роботи вишів ухвалює сам заклад у межах власної автономії.

"Відповідні рішення також мають прийняти й органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать інші заклади освіти", - уточнили у міністерстві.