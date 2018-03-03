МОН радить відновити роботу навчальних закладів з 5 березня

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Субота, 3 березня 2018, 17:14

З понеділка, 5 березня, усі заклади освіти - дитсадки, школи, професійно-технічні навчальні заклади та виші – можуть відновити роботу у звичайному режимі.

Про це 3 березня повідомляє прес-служба МОН з посиланням на рішення кризового комітету Міненергетики та вугільної промисловості України. 

"Міносвіти і науки надіслало відповідний лист-роз’яснення усім вишам та місцевим органам самоврядування, у сфері управління яких перебувають інші заклади освіти. Виняток можуть становити ті заклади, які не працюють з причин, що не стосуються газопостачання -  карантин і т.і.", - зазначили у відомстві. 

У МОН звернули увагу на те, що безпосереднє рішення про призупинення або відновлення роботи вишів ухвалює сам заклад у межах власної автономії.

"Відповідні рішення також мають прийняти й органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать інші заклади освіти", - уточнили у міністерстві. 

 

Як відомо, у зв'язку з нестачею газу в країні Міністерство освіти і науки рекомендувало усім закладам освіти призупинити роботу з 2 до 7 березня включно, що з урахуванням вихідних (8-11 число) становить 9 днів поспіль.

Більше про ситуацію з газопостачанням читайте у матеріалі "Прикрутили". Все, що треба знати про нову "газову війну" і закриті школи. 

28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу"щодо компенсації за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту.  "Нафтогаз" домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами арбітражних проваджень "Газпром" має сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".

1 березня стало відомо, що "Газпром" вирішив не постачати газ НАК "Нафтогаз України" за контрактом і повернув отриману передоплату.

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв на засіданні Ради безпеки й оборони України того ж дня заявив, що дефіцит газу в Україні – близько 10 млн куб м на добу. Він запропонував обмежити споживання газу на 3-4 березня, коли ще очікується холодна погода.

2 березня глава правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія змушена негайно розпочати процедуру розірвання контрактів з "Нафтогазом України" на постачання і транзит газу.

Вранці 3 березня президент Петро Порошенко заявив, що критичну ситуацію з газопостачанням подолано,  ситуація із газозабезпеченням стабілізувалася, весь дефіцит газу повністю покрито

Українська правда
Теми: Міносвіти газ теплокомуненерго
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