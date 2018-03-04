Чубаров: Російські С-400 у Криму не завадять процесу деокупації півострова

Розміщення Росією на території анексованого Криму систем озброєння, у т.ч. зенітних ракетних комплексів С-400 "Тріумф", не завадить процесу деокупації Криму.

Таку думку в ефірі "112 каналу" висловив глава Меджлісу Рефат Чубаров, пише "Крим. Реалії".

"Дійсно, росіяни наповнили півострів усім сучасним озброєнням, яке зараз мають. Їх зенітно-ракетні системи здатні завдати шкоди країнам членам НАТО - Болгарії, Румунії і Туреччині. Але говорити про те, що це створює перешкоди, які неможливо подолати у контексті деокупації Криму, я б не став", - заявив Чубаров.

Глава Меджлісу нагадав, що на РФ за усіма напрямками активно тиснуть міжнародні партнери України, у тому числі і економічними санкціями.

Як відомо, з моменту окупації Криму Російська Федерація активно завозить до Криму нові типи озброєння, включаючи підводні човни з новітніми крилатими ракетами і берегові ракетні комплекси, а також підсилює авіаційні та корабельні угруповання.

На початку поточного року РФ почала розгортати в окупованому Криму системи С-400 для "захисту від повітряних загроз з боку України".

У лютому 2018 року президент Петро Порошенко та делегація Конгресу США провели зустріч під час Мюнхенської безпекової конференції та скоординували подальші кроки щодо посилення міжнародного фронту з деокупації Криму.