МВС: Серед затриманих під Радою були 15 осіб із посвідченням УБД

Біля Верховної Ради 3 березня поліція затримала 111 людей, 15 з них мали посвідчення учасника бойових дій.

Про це повідомляє 5 березня голова департаменту зв'язків з громадськістю МВС Артем Шевченко.

"Сухою мовою цифр щодо затриманих у суботу під ВР учасників бойових дій. Загалом до Печерського та Шевченківського управлінь поліція Києва доправила 111 осіб. Посвідчення УБД мали 15 з них", – пише Шевченко.

За його словами, ще двоє заявили, що є учасниками бойових дій, усно, але не надали ніякого документу на підтвердження цього.

"Посвідчення "інвалід війни" мали ще 2 затриманих", – додає Шевченко.

За його словами, адміністративні матеріали було складено на чотирьох осіб (жінки), серед яких не було УБД.

Оголошено про підозру в скоєнні кримінального провадження за ст. 296 ККУ "Хуліганство" (події під ВР 27.02.2018 р.) одному чоловіку – учаснику бойових дій.

"Один із УБД перебував в розшуку за Святошинським УП за ст. 309 "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту" КК України від 29.05.2015 року", – зазначає речник МВС.

За словами Шевченка, серед всіх затриманих УБД – семеро раніше служили у батальйоні НГУ "Донбас".

"Нагадуємо, посвідчення "Учасник бойових дій" не є індульгенцією на порушення закону", – наголосив Шевченко.

Вранці 3 березня біля наметового містечка під Верховною Радою відбулися сутички між поліцією і протестувальниками.

У поліції заявили, що на території табору проводяться слідчі дії за рішенням суду в рамках 2 кримінальних проваджень - одне з них відкрито за фактом спроби захоплення Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневого палацу), інше – по подіях 27 лютого біля ВР.

Представники поліції демонтували намети біля Верховної Ради.

"До відділків поліції доставлено понад 100 сіб, які чинили спротив співробітниками поліції. Розпочато кримінальне провадження за ст.345 КК -"Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу", - зазначили у поліції.

За даними правоохоронців, під час проведення слідчих дій біля ВР у наметовому містечку було вилучено 9 гранат РГД-5, запали, "коктейлі Молотова" та 5 димових мін.

Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та низка правозахисних організацій заявили, що в діях правоохоронців при ліквідації наметового містечка під Верховною Радою 3 березня вбачається низка грубих порушень прав людини.

Як повідомляла Державна служба у справах ветеранів війни та учасників АТО, статус учасника бойових дій станом на 28 лютого 2018 року отримали 328 089 осіб.