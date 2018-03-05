Правозахисники обурені діями поліції при демонтажі наметового містечка

В діях правоохоронців при ліквідації наметового містечка під Верховною Радою 3 березня вбачається низка грубих порушень прав людини.

Про це йдеться у відкритому зверненні Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та низки правозахисних організацій, оприлюдненому у понеділок.

"Інформація, отримана в результаті моніторингу Уповноваженого з прав людини та з відкритих джерел, свідчить про наявність обґрунтованих підстав стверджувати, що в діях правоохоронців вбачається низка грубих порушень прав людини, гарантованих Конституцією", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, на думку омбудсмана порушено право на мирне зібрання, адже ухвала суду не передбачала припинення зібрання, яке тривалий час зберігало характер мирного; відповідно до стандартів дії правоохоронців мають бути спрямовані на локалізацію порушника громадського порядку, а не мирного зібрання в цілому.

Також ідеться про право на свободу слова, оскільки щонайменше троє журналістів заявили про перешкоджання їхній діяльності та отримання тілесних ушкоджень з боку правоохоронців.

Порушено право не бути підданим нелюдському поводженню (щонайменше 19 осіб отримали серйозні травми голови, опинились у лікарні з черепно-мозковими травмами), а також поводженню, що принижує людську гідність;

Крім цього – право на особисту свободу, оскільки велику кількість людей безпідставно затримали на тривалий час.

У Лутковської звертають особливу увагу на те, що відбулось грубе порушення закону "Про Національну поліцію", яким поліцейському заборонено наносити удари по голові, шиї, ключичній ділянці, статевих органах, попереку (куприку) і в живіт.

"Залишається проблемою неможливість ідентифікувати особу правоохоронця, який порушує права людини. Ця проблема залишилась невирішеною з 2013 року навіть при наявності відповідного положення в законодавстві", – наголошується в заяві.

"Окремо звертаємо увагу на неприпустимість цинічних висловлювань окремих посадових осіб, які публічно висміюють порушення прав людини. Враховуючи це, є підстави сумніватись у проведенні об’єктивного розслідування вказаних подій", – підкреслюють в офісі омбудсмана.

З огляду на вищевикладене генерального прокурора закликають забезпечити проведення швидкого та ефективного розслідування подій, що мали місце 3 березня 2018 року під стінами Верховної Ради, передбачивши періодичне публічне звітування про результати такого розслідування.

Верховну Раду просять якнайшвидше розглянути законопроекти, які стосуються вдосконалення законодавства щодо ідентифікації поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії.

Кабінет міністрів закликають прийняти нормативно-правові акти щодо дій правоохоронців та інших служб для забезпечення охорони громадського порядку під час проведення масових заходів.

Вранці 3 березня біля наметового містечка під Верховною Радою відбулися сутички між поліцією і протестувальниками.

У поліції заявили, що на території табору проводяться слідчі дії за рішенням суду в рамках 2 кримінальних проваджень - одне з них відкрито за фактом спроби захоплення Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневого палацу), інше – по подіях 27 лютого біля ВР.

Повідомлялося про 50 затриманих та доправлених до відділків поліції учасників акції під ВР. Згодом у поліції уточнили, що з наметового табору до відділків поліції доправили понад 100 осіб, а на території містечка було вилучено 9 гранат РГД-5, запали, "коктейлі Молотова" та 5 димових мін. Також у поліції повідомили про 4 правоохоронців, які отримали поранення в ході сутичок.

Фото правоохоронців, які тримають затриманих на колінах у снігу, викликало хвилю обурення в соцмережах.

Речник МВС Артем Шевченко заявив, що нетривале перебування затриманих мітингувальників на колінах під час штурму наметового містечка під Верховною Радою не було приниженням.

Прокуратура Києва зареєструвала кримінальне провадження щодо можливого перевищення службових повноважень поліцейськими під час ранкових подій біля Верховної Ради.