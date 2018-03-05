Суд повторно арештував майно сина Авакова у справі про рюкзаки
Солом'янський райсуд Києва повторно наклав арешт на нерухомість сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова, підозрюваного у розтраті коштів на придбанні рюкзаків для Нацгвардії.
Таке рішення суд виніс 23 лютого.
Арешт на майно наклали за клопотанням детектива НАБУ.
Суд арештував дві квартири та 3 машиномісця у підземному паркінгу.
За даними порталу "Слово і Діло", мова йде про квартиру та три паркомісця у Києві на вулиці Протасів Яр, 8 і квартиру в Харкові на вулиці Мироносицькій, 22.
Зазначається, що Аваков та його захисники у судове засідання не з'явилися, хоча належним чином були повідомлені про розгляд клопотання.
Згідно з матеріалами суду, Аваков підозрюється у привласненні коштів в особливо великих розмірах. У випадку доведеності його вини санкція статті 191 ККУ передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.
Арешт накладено на час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена в Апеляційному суді.
Як відомо, у справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ НАБУ затримало 3 осіб: сина голови МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та Володимира Литвина, який у 2014 році керував ІТ-компанією "Turboseo". Їм оголошено про підозру.
1 листопада 2017 року суд обрав синові Авакова Олександру запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета. Аналогічний запобіжний захід обрали Чеботарю.
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На початку листопада 2017 року Солом'янський райсуд Києва заарештував нерухомість сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра, екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря та бізнесмена Володимира Литвина.
Але у грудні 2017 року Апеляційний суд Києва скасував рішення про арешт майна сина Авакова.