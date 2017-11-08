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Суд арештував квартиру Авакова-молодшого

Середа, 8 листопада 2017, 14:26
Суд арештував квартиру Авакова-молодшого

Солом'янський райсуд Києва заарештував нерухомість сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра, екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря та бізнесмена Володимира Литвина.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимира Кривенка.

"Суд частково задовольнив наші клопотання й заарештував нерухомість Чеботаря і Литвина. В Авакова квартиру арештовано", - повідомив він.

Прокурор зазначив, що суди ще продовжують розглядати клопотання про арешт майна підозрюваних. На сьогодні у жодному клопотанні відмовлено не було.

Як повідомлялося, 7 листопада на Олександра Авакова вдягли електронний браслет.

НАБУ проводила обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра у справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ.

У справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ НАБУ затримало 3 осіб: сина голови МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та Володимира Литвина, який у 2014 році керував ІТ-компанією "Turboseo". Їм оголошено підозру.

1 листопада суд обрав синові Авакова Олександру запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Аваковарешт
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