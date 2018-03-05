Суд щодо Крисіна відклали, але той не виходить: активісти чекають зі сніжками

Дарницький райсуд Києва переніс розгляд справи за обвинуваченням Юрія Крисіна у катуваннях на середину березня.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди".

За його інформацією, наступне засідання відбудеться 15 березня о 13:30.

Представники постраждалої сторони Фото: Ельдар Сарахман, УП

Юрій Крисін на суді Фото: Ельдар Сарахман, УП

Він розповів також, що біля суду представники націоналістичної організації С14 перевіряють усіх підозрілих - просять дістати телефони і показати останні дзвінки і повідомлення.

Після закінчення засідання минуло півгодини, проте Крисін не виходить з будівлі. Активісти кажуть, що він боїться. Адже вони чекають на Крисіна на виході, аби влаштувати йому "коридор ганьби". Підготували сніжки.

"Він не вийде, бо на вулиці чекають його і неодноразово погрожували йому", - каже адвокат Тетяна Гнатюк.

Вони з Крисіним сидять в кінці коридору приміщення суду, останній відмовляється від коментарів і просить його не знімати.

Спиною до камери стоїть Крисін

Щоб не вивезли Крисіна через інший вихід, націоналісти оточили суд з кількох боків.

Мама Веремія під судом кричить: "Щоб ти здох, кат!" Націоналісти вигукують: "Криса виходь!"

Один з поліцейських телефоном домовляється з кимось із керівництва, щоб забезпечити Крисіну супровід до метро.

Як відомо, у понеділок у Дарницькому суді слухалась справа Юрія Крисіна. Його звинувачують у катуваннях, внаслідок яких постраждали Владислав Іваненко, Світлана Кирилаш та мати журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія – Катерина.

Під судом зібралися "тітушки", а також члени С14 і "Національного корпусу".

На засіданні Крисін і двоє захисників попросили суд перенести слухання справи. Обвинувачуваний пояснює своє клопотання тим, що його адвокат перебуває в Луганській області і без нього він відповідати перед судом не хоче. Адвокати, у свою чергу, хочуть мати час на ознайомлення з обвинувальним актом.

22 грудня 2017 року Шевченківський райсуд Києва засудив Юрія Крисіна до 4 років позбавлення волі умовно за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія. Крисіна вважають організатором молодиків, які за гроші переслідували й били "майданівців" на початку 2014 року.

На це рішення подали апеляцію – скарги прокурора та потерпілих на вирок Крисіну мали розглядати об 11:00 1 березня.

26 лютого активісти та добровольці прийшли у дитяче відділення Інституту серця у Києві, де, як з'ясувалось, перебуває Крисін.

Там співучасника убивства Веремія облили зеленкою.

Активісти вважають, що Крисін ліг у лікарню, щоб уникнути участі в апеляційному розгляді.

Міністерство охорони здоров'я закликало керівництво Інституту серця пояснити, чому Крисін перебуває у дитячому відділенні Інституту.

1 березня Крисін не з'явився до Апеляційного суду. Розгляд скарг прокурора та потерпілих на вирок Крисіну перенесли на 19 березня.

Ельдар Сарахман, УП