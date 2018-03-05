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Крисін вийшов з суду: його зустріли плювками і копняками

Понеділок, 5 березня 2018, 16:21
Крисін вийшов з суду: його зустріли плювками і копняками
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Юрія Крисіна, звинувачуваного у катуванні журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія, зустріли на виході з Дарницького райсуду Києва обурені націоналісти.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди".

Юрій Крисін таки наважився залишити будівлю суду, де у понеділок слухалася справа за обвинуваченням його в катуванні журналіста.

У супроводі поліцейських він вийшов з суду, але активісти влаштували йому так званий коридор ганьби. Вони били і обпльовували його.

Зрештою побитому Крисіну вдалося добігти до автобусної зупинки і поїхати геть.

 
Фото: Ельдар Сарахман, УП
 
 
 

Як відомо, раніше в понеділок Дарницький райсуд Києва переніс на середину березня розгляд справи за обвинуваченням Крисіна у катуваннях.

Після закінчення засідання Крисін довго не виходив з будівлі, оскільки боявся розправи націоналістів, які чекали на нього ззовні.

22 грудня 2017 року Шевченківський райсуд Києва засудив Юрія Крисіна до 4 років позбавлення волі умовно за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія. Крисіна вважають організатором молодиків, які за гроші переслідували й били "майданівців" на початку 2014 року.  

На це рішення подали апеляцію – скарги прокурора та потерпілих на вирок Крисіну мали розглядати об 11:00 1 березня.

26 лютого активісти та добровольці прийшли у дитяче відділення Інституту серця у Києві, де, як з'ясувалось, перебуває Крисін.

Там співучасника убивства Веремія облили зеленкою.

Активісти вважають, що Крисін ліг у лікарню, щоб уникнути участі в апеляційному розгляді.

Міністерство охорони здоров'я закликало керівництво Інституту серця пояснити, чому Крисін перебуває у дитячому відділенні Інституту.

1 березня Крисін не з'явився до Апеляційного суду. Розгляд скарг прокурора та потерпілих на вирок Крисіну перенесли на 19 березня.

Ельдар Сарахман, Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: суднадзвичайна подіяМайданКиїв
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