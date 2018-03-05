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Поліцейського, який напав на журналіста під Радою, відсторонили від роботи

Понеділок, 5 березня 2018, 19:17

Поліцейський, який застосував газовий балончик проти кореспондента "Радіо Свобода" Сергія Нужненка, тимчасово не братиме участі в масових акціях.

Про це повідомив начальник управління патрульної поліції міста Києва Юрій Зозуля в ефірі "Громадського радіо".

"До завершення службового розслідування ця людина участь у масових заходах брати не буде, оскільки я не вважаю такі дії прийнятними та нормальними. Я допускаю, щоб будь-що може трапитися під час виконання завдання, що щось не помітили, не так зрозуміли, але це ні в якому разі не може бути виправдуванням поліцейського", — зазначив Зозуля.

Крім того, він спростував інформацію про те, що цей поліцейський раніше служив у спецпідрозділі міліції "Беркут".

За словами Зозулі, це — патрульний поліцейський. Він розповів, що особисто спілкувався з цим поліцейським.

Наразі в поліції з’ясовують обставини, за яких стався інцидент. Після цього вирішать, чи застосовувати покарання щодо поліцейського.

Як відомо, вранці 3 березня біля наметового містечка під Верховною Радою відбулися сутички між поліцією і протестувальниками.

У поліції заявили, що на території табору проводяться слідчі дії за рішенням суду в рамках 2 кримінальних проваджень - одне з них відкрито за фактом спроби захоплення Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневого палацу), інше – по подіях 27 лютого біля ВР.

Представники поліції демонтували намети біля Верховної Ради

"До відділків поліції доставлено понад 100 сіб, які чинили спротив співробітниками поліції. Розпочато кримінальне провадження за ст.345 КК -"Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу", - зазначили у поліції. 

Тоді Співробітник поліції застосував газовий балончик проти кореспондента "Радіо Свобода" Сергія Нужненка.

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяЗМІакції
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