МінТОТ просить кримчан не йти на вибори окупантів

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України закликало кримчан не брати участі у незаконних виборах президента Росії на території півострова.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті МінТОТ.

"Міжнародною спільнотою визнано окупацію та анексію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя незаконними, а дії Російської Федерації були засуджені", - сказано у повідомленні.

У МінТОТ зазначають, що вибори президента РФ на тимчасово окупованій території є незаконними та нелегітимними.

Крім того у міністерстві наголошують, що проведення країною-окупантом виборів в АР Крим є грубим порушенням Конституції і законодавства України, основних принципів і норм міжнародного права.

У МінТОТ додали, що згідно з Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", в Криму діє особливий правовий режим, згідно з яким жодних виборів на території окупованого Криму не проводиться, а всі органи влади створені країною-окупантом та ухвалені ними рішення визнаються нелегітимними та незаконними.

Як відомо, 18-го березня 2018 у Росії відбудуться президентські вибори, в мережі поширюють численні агітаційні ролики і картинки із закликом до громадян на них прийти.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба вважає, що вибори президента РФ в окупованому Криму не будуть визнані міжнародним співтовариством.

Раніше нардеп від фракції "БПП" Ірина Фріз заявила, що представники України звернулися до країн-членів НАТО не визнавати результати президентських "виборів" в окупованому Криму.

Також глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликає кримчан бойкотувати "вибори президента РФ" на окупованому півострові.

Крім того Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що працюватиме над тим, щоб усі залучені до виборів президента РФ в окупованому Криму потрапили під відповідні санкції.

Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ та моніторингова місія Євросоюзу відмовились відправляти спостерігачів у тимчасово окупований Крим на вибори президента Росії в 2018 році.

Я повідомлялося, 16 березня 2014 року Росія провела в українській Автономній республіці Крим незаконний "референдум", який проігнорували більшість кримських татар і патріотів України. Уже за два дні, 18 березня, на його підставі ставленики Кремля підписали у Москві "договір" про включення Криму в цілому й Севастополя зокрема до складу РФ.