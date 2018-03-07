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Суд відпустив соратника Медведчука у Харкові на поруки

Середа, 7 березня 2018, 21:23

Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід голові Харківської територіальної ради руху "Український вибір - Право народу" Андрію Лесику у вигляді звільнення на поруки народного депутата.

Про це повідомив адвокат Андрія Лесика Дмитро Тихоненков, передає "Інтерфакс-Україна".

"Суд відмовив слідчому, який клопотав про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і задовольнив заяву народного депутата Німченка Василя Івановича про взяття Лесика на поруки", - повідомив агентству адвокат.

Водночас у прес-службі прокуратури Харківської області агентству розповіли, що подадуть апеляцію на рішення слідчого судді.

"Ми готуємо апеляцію", - сказали у прес-службі.

Як відомо, екс-депутат Харківської міськради від партії "Відродження" Андрій Лесик був затриманий і доставлений до суду 15 грудня 2017 року, йому обрали запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання в СІЗО без права застави.

Лесику оголошено підозру у ч. 2 ст. 110 КК України - "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади". 

15 лютого 2018 року Апеляційний суд Харківської області скоротив термін тримання під вартою Андрію Лесику.

Лесик - глава Харківської організації "Український вибір" Віктора Медведчука. Під час сесій Харківської міськради він неодноразово демонстрував проросійську позицію, говорячи про конфлікт на Донбасі. 

9 травня на Меморіалі Слави в Харкові Лесик з'явився з георгіївською стрічкою. В результаті сталася бійка між проукраїнськими активістами і їх опонентами.

Лесика позбавили депутатського мандата як проросійського депутата-піарника, який "не виправдав довіру партії".

1 березня 2018 року суд звільнив з-під варти Андрія Лесика.

Пізніше Лесику пред'явили підозру в опорі співробітникам СБУ і спричиненні їм легких тілесних ушкоджень.

Теми: судХарківМедведчуксепаратизм
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