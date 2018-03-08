Пентагон: РФ і Китай залишаються головною загрозою нацбезпеці США

Заступник міністра оборони США Джон Руд назвав РФ і Китай головною і зростаючою загрозою нацбезпеці США.

Про це він заявив на слуханнях в Конгресі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Росія і Китай починають дії, спрямовані на перебудову світового порядку, на зміну існуючих державних кордонів. Вони несуть загрозу для безпеки США, їх союзників і партнерів", - підкреслив Руд.

Ці загрози, за його словами, будуть лише зростати, тому США і їх союзники повинні нарощувати асигнування на військові потреби.

Заступник міністра оборони США знову звинуватив Росію в порушенні Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

"У нинішньому стані американські ПРО не можуть повністю захистити США від стратегічних сил Росії і Китаю", - додав він.

Як відомо, 1 березня в посланні Федеральним зборам президент РФ Володимир Путін заявив про створення новітньої зброї, зокрема крилатої ракети з надпотужною ядерною установкою, підводного безпілотника і новітньої лазерної зброї.

Путін заявив, що не блефує, тому не слід розгойдувати човен "по імені планета Земля", вводячи проти РФ санкції та інші обмеження.

Держдеп США наголосив, що використання згаданих 1 березня президентом РФ Володимиром Путіним ядерних ракет порушує міжнародні зобов'язання Кремля.

У Пентагоні також критично сприйняли заяви президента РФ Володимира Путіна про нові ядерні ракети.

Раніше Трамп визнав Росію загрозою у новій стратегії нацбезпеки США.