Рубана привезли в суд для обрання запобіжного заходу

Керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана привезли у Шевченківський райсуд м.Києва для обрання запобіжного заходу.

Як повідомляє кореспондент УП з місця події, до зали суду Рубана завели близько 12:00.

Жодних коментарів з боку обвинувачення чи сторони захисту наразі немає.

Судячи з даних прокуратури, які на засіданні зачитує суддя, Рубана підозрюють у підготовці теракту в урядовому кварталі, атаки на Верховну Раду та вбивства депутатів і інших державних діячів з використанням гранатометів і мінометів.

Серед людей, які могли бути цілями Рубана - прізвища Порошенко, Аваков, Яценюк, Турчинов.

Зокрема, в обвинуваченні військової прокуратури стверджується, що Рубан зі спільниками "планував здійснити обстріл в урядовому кварталі (Верховна Рада, адміністрація президента та прилеглих житлових будинків) - за допомогою гранатометів, мінометів та стрілецької зброї і під час перебування президента України, керівників силових структур, інших державних діячів та працівників правоохоронних органів на засіданні Верховної Ради, здійснити вибухи всередині Верховної Ради - за допомогою гранат, з використанням вогнепальної зброї і вибухових пристроїв "вбити державних діячів та нардепів, які будуть присутні на засіданні ВР, а також здійснити вбивство працівників правоохоронних органів, які чинитимуть дії щодо припинення теракту".

Також Рубана підозрюють у тому, що він планував "здійснити збройне захоплення та утримання будівлі ВР, ... застосовуючи вогнепальну зброю та вибухові пристрої, вбити працівників правоохоронних органів, які її охороняють".

"Одночасно з цим, з використанням мінометів, гранатометів, стрілецької зброї, вибухових пристроїв здійснити збройні напади на помешкання державних діячів та політичних лідерів, зокрема Петра Порошенка, Арсена Авакова, Олександра Турчинова та ін. з метою їх вбивства", - йдеться у підозрі.

За інформацією військової прокуратури, у Горлівці та Макіївці, використовуючи знайомство з ватажком бойовиків ОРДО Олександром Захарченком Рубан придбав зброю, після чого перевіз її до "сірої" зони.



Зазначається, що першу "партію" боєприпасів Рубан перевіз 23 листопада у місце "поруч із залізничною станцією "Майорська" у Горлівці".

"В той же день Рубан передав вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові речовини та пристрої Березню Г.П., який за вказівкою Рубана на цьому ж автомобілі (Mercedes Benz Sprinter, АН 6034 ІВ) привіз їх на території в/ч А0553 у м.Хмельницкий, де залишив для зберігання", - зазначено у підозрі.

"Обставини, що дають можливість обґрунтовано підозрювати Рубана, підтверджуються рапортом, висновком балістичної експертизи, протоколом огляду, протоколом обшуку за місцем проживання Рубана", - зачитує суддя дані обвинувачення.

Окрім того у клопотанні прокуратури названо ще кількох осіб, яких, за версією слідства, Рубан схиляв до злочину.

"За невстановлених обставин, але не пізніше 14 листопада 2017 року, Рубан підшукав співучасників - радикально антиукраїнськи налаштованих громадян України - Шашкіна В.А, Мезенцева О.В, Захарченкова О.В, Березня, Г.П, Ляща С.В. та інших невстановлених осіб, яких підбурив до участі у вчиненні злочину та вступив з ними у змову на вчинення теракту", - йдеться у повідомленні про підозру Рубану.

На питання судді, чи знає когось з них, Рубан заявив: "Мені відомий громадянин Шашкін, який має відношення до організації "Батальйонне братство".

Мені відомий громадянин Мезенцев Олег, він був помічником нардепа Надії Савченко. Інших прізвищ я не знаю, а судячи з опису, який є у справі, я розумію, що знаю їх під іншими прізвищами", - заявив він.

Засідання суду проходить під головуванням судді Євгена Мартинова, з боку захисту - Віталій Погосян.

На думку прокурорів, Рубан може перешкоджати кримінальному провадженню і вчинити інші кримінальні правопорушення. Також прокуратура вважає, що він може залишити територію України.

Сторона обвинувачення просить для Рубана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави терміном на 60 діб.

Усі фото - Ельдар Сарахман, УП

Як відомо, керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана було затримано 8 березня на КПВВ з арсеналом зброї. Інформацію про його затримання підтвердив генпрокурор Юрій Луценко. Рубан перебував у СІЗО у Маріуполі.

9 березня Рубану було повідомлено про підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт".