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Рубана привезли в суд для обрання запобіжного заходу

П'ятниця, 9 березня 2018, 11:10
Рубана привезли в суд для обрання запобіжного заходу
Фото - Ельдар Сарахман, УП

Керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана привезли у Шевченківський райсуд м.Києва для обрання запобіжного заходу. 

Як повідомляє кореспондент УП з місця події, до зали суду Рубана завели близько 12:00. 

Жодних коментарів з боку обвинувачення чи сторони захисту наразі немає. 

Судячи з даних прокуратури, які на засіданні зачитує суддя, Рубана підозрюють у підготовці теракту в урядовому кварталі, атаки на Верховну Раду та вбивства депутатів і інших державних діячів з використанням гранатометів і мінометів.

Серед людей, які могли бути цілями Рубана - прізвища Порошенко, Аваков, Яценюк, Турчинов. 

Зокрема, в обвинуваченні військової прокуратури стверджується, що Рубан зі спільниками "планував здійснити обстріл в урядовому кварталі (Верховна Рада, адміністрація президента та прилеглих житлових будинків) - за допомогою гранатометів, мінометів та стрілецької зброї і під час перебування президента України, керівників силових структур, інших державних діячів та працівників правоохоронних органів на засіданні Верховної Радиздійснити вибухи всередині Верховної Ради - за допомогою гранат, з використанням вогнепальної зброї і вибухових пристроїв "вбити державних діячів та нардепів, які будуть присутні на засіданні ВР, а також здійснити вбивство працівників правоохоронних органів, які чинитимуть дії щодо припинення теракту". 

Також Рубана підозрюють у тому, що він планував "здійснити збройне захоплення та утримання будівлі ВР, ... застосовуючи вогнепальну зброю та вибухові пристрої, вбити працівників правоохоронних органів, які її охороняють". 

"Одночасно з цим, з використанням мінометів, гранатометів, стрілецької зброї, вибухових пристроїв здійснити збройні напади на помешкання державних діячів та політичних лідерів, зокрема Петра Порошенка, Арсена Авакова, Олександра Турчинова та ін. з метою їх вбивства", - йдеться у підозрі. 

За інформацією військової прокуратури, у Горлівці та Макіївці, використовуючи знайомство з ватажком бойовиків ОРДО Олександром Захарченком Рубан придбав зброю, після чого перевіз її до "сірої" зони. 

Зазначається, що першу "партію" боєприпасів Рубан перевіз 23 листопада у місце "поруч із залізничною станцією "Майорська" у Горлівці". 

"В той же день Рубан передав вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові речовини та пристрої Березню Г.П., який за вказівкою Рубана на цьому ж автомобілі (Mercedes Benz Sprinter, АН 6034 ІВ) привіз їх на території в/ч А0553 у м.Хмельницкий, де залишив для зберігання", - зазначено у підозрі.  

"Обставини, що дають можливість обґрунтовано підозрювати Рубана, підтверджуються рапортом, висновком балістичної експертизи, протоколом огляду, протоколом обшуку за місцем проживання Рубана", - зачитує суддя дані обвинувачення. 

Окрім того у клопотанні прокуратури названо ще кількох осіб, яких, за версією слідства, Рубан схиляв до злочину. 

"За невстановлених обставин, але не пізніше 14 листопада 2017 року, Рубан підшукав співучасників - радикально антиукраїнськи налаштованих громадян України - Шашкіна В.А, Мезенцева О.В, Захарченкова О.В, Березня, Г.П, Ляща С.В. та інших невстановлених осіб, яких підбурив до участі у вчиненні злочину та вступив з ними у змову на вчинення теракту", - йдеться у повідомленні про підозру Рубану. 

На питання судді, чи знає когось з них, Рубан заявив: "Мені відомий громадянин Шашкін, який має відношення до організації "Батальйонне братство".

Мені відомий громадянин Мезенцев Олег, він був помічником нардепа Надії Савченко. Інших прізвищ я не знаю, а судячи з опису, який є у справі, я розумію, що знаю їх під іншими прізвищами", - заявив він. 

Засідання суду проходить під головуванням судді Євгена Мартинова, з боку захисту - Віталій Погосян.

На думку прокурорів, Рубан може перешкоджати кримінальному провадженню і вчинити інші кримінальні правопорушення. Також прокуратура вважає, що він може залишити територію України. 

Сторона обвинувачення просить для Рубана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави терміном на 60 діб. 

 
 
 
Усі фото - Ельдар Сарахман, УП

Як відомо, керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана було затримано 8 березня на КПВВ з арсеналом зброї. Інформацію про його затримання підтвердив генпрокурор Юрій Луценко.  Рубан перебував у СІЗО у Маріуполі. 

9 березня Рубану було повідомлено про підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину",  ч.3 ст.258 "Терористичний акт". 

Ельдар Сарахман, Оксана Коваленко, Наталія Нечай, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: РубанАТОзброяСБУ
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