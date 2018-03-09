Задержанному Рубану сообщили о подозрении - источник

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Пятница, 9 марта 2018, 10:04

Руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану сообщено о подозрении.

Об этом Украинской правде сообщил информированный источник в Службе безопасности Украины.

"Рубану сообщено о подозрении в присутствии защитника в пятницу", - отметил собеседник.

Подозрение объявлено по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Приготовление к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".

По данным источника, материалы дела задержанного руководителя "Офицерского корпуса" везут в Шевченковский суд, заседание может состояться уже 9 марта.

Обвинение будет представлять Военная прокуратура.

Как известно, руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружия.

Оксана Коваленко, УП
Темы: СБУ АТО оружие
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