Задержанному Рубану сообщили о подозрении - источник

Руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану сообщено о подозрении.

Об этом Украинской правде сообщил информированный источник в Службе безопасности Украины.

"Рубану сообщено о подозрении в присутствии защитника в пятницу", - отметил собеседник.

Подозрение объявлено по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Приготовление к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".

По данным источника, материалы дела задержанного руководителя "Офицерского корпуса" везут в Шевченковский суд, заседание может состояться уже 9 марта.

Обвинение будет представлять Военная прокуратура.

Рубан находился в СИЗО в Мариуполе, информации о месте избрании ему меры пресечения не было, сообщило "Громадське радио" со ссылкой на спикера ГУ СБУ в Донецкой области Александра Чорнокожа.

Как известно, руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружия. Информацию о его задержании подтвердил генпрокурор Юрий Луценко.

В свою очередь в Службе безопасности Украины в комментарии УП факт задержания Рубана не подтвердили и не опровергли и заявили, что на брифинге главы СБУ 9 марта ответы обнародуют.