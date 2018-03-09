Помічник Савченко каже, що не говорив з Рубаном про його поїздки

Помічник Надії Савченко Олег Мезенцев заявляє, що ніколи не обговорював з керівником "Офіцерського корпусу" Володимиром Рубаном його поїздки на окуповану територію.

"Ніколи свої поїздки на окуповану територію Рубан зі мною не обговорював. Я не маю того рівня, як він, щоб обговорювати ці питання", - сказав Мезенцев у коментарі "Українській правді".

"Востаннє я спілкувався з ним на випускному в академії 28 лютого, я з його синами навчався. Більше ми з ним не спілкувалися. Спілкування наше було таке: якщо ми з ним бачились, то лише віталися. Ще десь перетиналися, але спілкування, хто куди їздить - не було. Ми з ним багато спілкувалися, коли Надія ще була в Росії. Так, щоб я тісно співпрацював з Рубаном - то ні", - сказав він.

На уточнююче питання по суті підозри він відповів: "Ви самі вірите в те, що йдеться в підозрі? Я не розумію, як так вийшло, що моє прізвище опинилось в тій підозрі".

На питання УП Мезенцев уточнив, що досі жодних повісток не отримував, на допити у цій справі його не викликали.

Про звільнення з посади помічника Надії Савченко сказав, що заяву написав досить давно. "Просто Надія зараз про це сказала", - додав він.

Як відомо, Мєзенцев фігурує у справі Володимира Рубана як один зі співучасників групи, яка готувала злочин та причетна до перевезення зброї з непідконтрольної території України.

У суді Рубан заявив, що йому "відомий громадянин Мєзєнцев Олег": "Він був помічником нардепа Надії Савченко. Інших прізвищ я не знаю, а судячи з опису, який є у справі, я розумію, що знаю їх під іншими прізвищами".

Савченко заявила, що Мєзенцев досі є її помічником. За словами нардепа, Мєзенцев "написав заяву на звільнення, оскільки він знайшов роботу".