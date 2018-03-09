Савченко розповіла про свого помічника у "справі Рубана"

Нардеп Надія Савченко прокоментувала участь її помічника Олега Мєзенцева у справі керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

Як відомо, Мєзенцев фігурує у справі як один зі співучасників групи, яка готувала злочин та причетна до перевезення зброї з непідконтрольної території України.

У коментарі журналістам Hromadske у Шевченківському райсуді Києва Савченко заявила, що Мєзенцев досі є її помічником.

"Мєзенцев їздив до мене у російські суди (коли Савченко була у полоні та її судили у РФ - ред.). Я подивилася той список підозрюваних (документи обвинувачення. - ред.).... Я так розумію, що вони у ці списки записали взагалі всіх тих, хто знає Рубана", - заявила Савченко.

Також нардеп повідомила, що Мєзенцев "написав заяву на звільнення, оскільки він знайшов роботу".

"Я повинна була звільнити його з понеділка, що в принципі і зроблю", - додала Савченко.

На уточнююче питання, чи вже не буде Мєзенцев з понеділка її помічником, нардеп зазначила: "Це не так швидко, спершу я напишу заяву на звільнення, а скільки триватиме процес його звільнення - ...".

"Він попрощався, сказав, що поїхав працювати ... Він працював, допоміг мені, скільки міг... Яка зараз в нього робота - я не знаю. Де він, чи затриманий - не знаю", - підсумувала Савченко.

Як відомо, у клопотанні прокуратури щодо Володимира Рубана вказано ще кількох осіб, яких, за версією слідства, Рубан схиляв до злочину: Захарченков О.В, Березень Г.П, Лящ С.В.

У суді Рубан заявив, що йому "відомий громадянин Мєзєнцев Олег": "Він був помічником нардепа Надії Савченко. Інших прізвищ я не знаю, а судячи з опису, який є у справі, я розумію, що знаю їх під іншими прізвищами".

Також Рубан повідомив, що йому відомий громадянин Шашкін, який має відношення до організації "Батальйонне братство".

Керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана було затримано 8 березня на КПВВ з арсеналом зброї. Інформацію про його затримання підтвердив генпрокурор Юрій Луценко. Рубан перебував у СІЗО у Маріуполі.

Рубану було повідомлено про підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт".

Близько 12:00 Рубана привезли у Шевченківський райсуд м.Києва для обрання запобіжного заходу. Його підозрюють у підготовці теракту в урядовому кварталі, атаки на Верховну Раду та вбивствадепутатів і інших державних діячів.

Сам Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що під час затримання на КПВВ був там як водій та мав лише перевезти товар з непідконтрольної території Донбасу.

9 березня Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення про взяття Рубана під варту на 60 діб без визначення розміру застави.

Президент Петро Порошенко наказав главі СБУ взяти "справу Рубана" на особистий контроль та заявив, що затриманий керівник "Офіцерського корпусу" готував масові терористичні атаки з метою дестабілізації суспільства.