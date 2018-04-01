За рік Ляшко заробив 20 мільйонів і задекларував будинок у Козині

За 2017 рік лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко отримав дохід в розмірі 20,6 млн. грн.

За даними декларації нардепа, із зазначених коштів 571 тис. грн. Ляшко виграв у лотерею "Фаворит спорт"; близько 1,78 млн. грн отримав в якості банківських відсотків; майже 17,78 млн. грн - від надання майна в оренду і відчуження нерухомості.

Крім того, 512 тис. грн Ляшко отримав у вигляді заробітної плати та на виконання депутатських повноважень.

Дохід його співмешканки Росіти Сайранен, склав 559 тис. грн від відчуження майна.

Разом з тим Ляшко отримав право власності на житловий будинок у Козині під Києвом площею 357 кв. м і вартістю 11,2 млн. грн, і на земельну ділянку площею понад 6500 кв. м у цьому ж населеному пункті. Там же він орендував частину житлового будинку.

Як і у попередній декларації, Ляшко зазначив, що володіє 6 земділянками в Княжичах і квартирою площею майже 100 кв. м у Києві. При цьому у декларації за 2017 рік відсутня квартира площею 367 кв. м у Києві, власником якої Ляшко був минулоріч.

У спільній власності зі співмешканкою у нардепа - дачний будинок та земельна ділянка у Києві.

У банках нардепа має 4,45 млн. грн, 713 тис. доларів, готівкою Ляшко тримає 484 тис. доларів і 70 тис. євро, а також 839 тис. грн.

Крім того, минулоріч нардеп орендував автомобіль Toyota Land Cruiser 200, а у власності Росіти Сайранен з'явився Mercedes-Benz GLE 250.

Як відомо, лідер РП, нардеп Олег Ляшко задекларував виграш в Українській національній лотереї загальною сумою в 571,045 гривень. У представництві Української національної лотереї відмовились коментувати виграші Ляшка чи інших гравців, заявивши, що це конфіденційна інформація.

25 жовтня у НАЗК, а 27 жовтня - у НАБУ заявили, що найближчим часом перевірять декларацію Ляшка щодо декларування виграшу у лотерею.

26 лютого Солом’янський райсуд м.Києва надав доступ детективам НАБУ до документів щодо всіх виграшів Ляшка.

Інтерфакс-Україна