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Гейлі: Метою США є притягнути до відповідальності монстра, який здійснив хіматаку в Сирії

Вівторок, 10 квітня 2018, 00:54

Метою США є притягнути до відповідальності" чудовисько, яке скинуло хімічну зброю на людей у Сирії".

Про це у ході засідання Радбезу Організації об'єднаних націй заявила посол США до цієї організації Ніккі Гейлі, повідомляє Голос Америки.

"У монстра відповідального за ці атаки немає совісті", - зайявила Гейлі.

"Їх не шокують навіть фото мертвих дітей. Російський режим, чиї руки повністю вкриті кров'ю сирійських дітей, не відчуває сорому через фото його жертв. Ми вже пробували їх так присоромити. Давайте не ігнорувати роль Росії та Ірану у вбивчому руйнуванні, яке здійснює режим Башара Асада".

"Військові радники з Росії та Ірану знаходились на злітних смугах Асада та в його оперативних центрах. Російські посадовці допомагають скеровувати кампанію морення голодом та примусу до капітуляції, яку режим Асада спрямував проти своїх противників. А іранські союзні сили роблять значну частину "брудної роботи", - розповіла Ніккі Гейлі.

Вона наголосила, що сирійські військові, які завдають удару по цивільних, використовують військове устаткування з Росії.

"Росія може припинити цю безглузду бійню, якби захотіла. Але вона без вагань підтримує режим Асада. Навіщо навіть пробувати присоромити таких людей? Зрештою жоден цивілізований уряд не мав би справи з вбивчим режимом Асада", - заявила Гейлі.

Прикметно, що посол Франції до ООН у понеділок заявив, що під час нападу із використанням хімічної зброї на Думу, у небі над Дамаском знаходились російські повітряні судна. Він також відзначив, що сирійські літаки не підіймаються у повітря без відома Москви.

Посол Великої Британії до ООН також вказала, що спостерігається схема, коли під час використання хімічної зброї у Сирії у повітрі також перебувають і російські гелікоптери Мі-8.

Нагадаємо, повідомлення про чергову атаку на східну Гуту, під час якої було використано токсичний газ, з'явилися 7 квітня. Бочкова бомба, яка містила зарин, ймовірно, була скинута  з вертольота. 

У той же день у Держдепі США заявили, що контролюють повідомлення і що Росія, яка воює на боці сирійського уряду, має нести відповідальність за використання смертоносних хімікатів.

В Міноборони РФ заявили, що повідомлення про застосування сирійською армією проти бойовиків у Думі (Східна Гута) бомби з хлором не відповідають дійсності.

Глава Пентагону Джеймс Меттіс зазначив, що не виключає відповіді на застосування хімічної зброї у Сирії.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров у свою чергу заявляв, що звинувачення на адресу Дамаска у застосуванні хімічної зброї у м.Дума є "провокацією". Він додав, що військові фахівці з РФ "відвідали місце ймовірної хімічної атаки у Сирії" і не виявили там слідів застосування хлору.

У понеділок президент США заявив, що рішення щодо відповіді США на події у Сирії буде ухвалено протягом наступних 24-48 годин.

"Українська правда" в Threads

Теми: СиріяРосіяООНСША
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