Гейлі: Метою США є притягнути до відповідальності монстра, який здійснив хіматаку в Сирії

Метою США є притягнути до відповідальності" чудовисько, яке скинуло хімічну зброю на людей у Сирії".

Про це у ході засідання Радбезу Організації об'єднаних націй заявила посол США до цієї організації Ніккі Гейлі, повідомляє Голос Америки.

"У монстра відповідального за ці атаки немає совісті", - зайявила Гейлі.

"Їх не шокують навіть фото мертвих дітей. Російський режим, чиї руки повністю вкриті кров'ю сирійських дітей, не відчуває сорому через фото його жертв. Ми вже пробували їх так присоромити. Давайте не ігнорувати роль Росії та Ірану у вбивчому руйнуванні, яке здійснює режим Башара Асада".

"Військові радники з Росії та Ірану знаходились на злітних смугах Асада та в його оперативних центрах. Російські посадовці допомагають скеровувати кампанію морення голодом та примусу до капітуляції, яку режим Асада спрямував проти своїх противників. А іранські союзні сили роблять значну частину "брудної роботи", - розповіла Ніккі Гейлі.

