Трамп обіцяє "швидке рішення" щодо Сирії

Рішення щодо відповіді США на події у Сирії буде ухвалено протягом наступних 24-48 годин.

Як повідомляє AP, про це 9 квітня заявив президент США Дональд Трамп.

При цьому Трамп засудив хімічну атаку у Сирії, назвавши її "гнусною".

BREAKING: President Trump condemns "heinous attack" in Syria, says he'll make decision on U.S. response in 24 to 48 hours.