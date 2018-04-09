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Трамп обіцяє "швидке рішення" щодо Сирії

Понеділок, 9 квітня 2018, 20:42
Трамп обіцяє швидке рішення щодо Сирії

Рішення щодо відповіді США на події у Сирії буде ухвалено протягом наступних 24-48 годин.

Як повідомляє AP, про це 9 квітня заявив президент США Дональд Трамп.

При цьому Трамп засудив хімічну атаку у Сирії, назвавши її "гнусною". 

"Ми не можемо допустити таких звірств", - заявив Трамп, виступаючи перед журналістами, повідомляє The Guardian.

Він додав, що "не сумнівається" у тому, хто стоїть за хіматакою у Думі.

"Рішення буде ухвалено дуже швидко, можливо, до кінця дня", - заявив Трамп.

Відповідаючи на питання про можливість військової акції, президент США заявив, що ніщо не виключається.

"Якщо це Росія, Сирія, Іран, або всі вони разом - ми це з'ясуємо і ми будемо знати відповідь досить швидко. Таким чином, ми стежимо за цим дуже, дуже пильно", - зазначив він.

На питання, чи не несе відповідальність за атаку у Сирії президент РФ Володимир Путін, Трамп заявив: "Він може, так, може. І якщо це він, це буде дуже складно ... Всі мають нести відповідальність. Він буде, всі будуть".

Раніше глава Пентагону Джеймс Меттіс зазначив, що не виключає відповіді на застосування хімічної зброї у Сирії.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров у свою чергу заявляв, що звинувачення на адресу Дамаска у застосуванні хімічної зброї у м.Дума є "провокацією". Він додав, що військові фахівці з РФ "відвідали місце ймовірної хімічної атаки у Сирії" і не виявили там слідів застосування хлору.

Повідомлення про чергову атаку на східну Гуту, під час якої було використано токсичний газ, з'явилися 7 квітня. Бочкова бомба, яка містила зарин, ймовірно, була скинута х з вертольота. 

У Держдепі США заявили, що контролюють повідомлення і що Росія, яка воює на боці сирійського уряду, має нести відповідальність за використання смертоносних хімікатів.

У Міноборони РФ заявили, що повідомлення про застосування сирійською армією проти бойовиків у Думі (Східна Гута) бомби з хлором не відповідають дійсності.

Після хіматаки у Сирії президент США Дональд Трамп назвав президента Сирії Башара Асада твариною та заявив, що Росія та Іран мають заплатити велику ціну за його підтримку.

Також Трамп обмінявся з лідером Франції інформацією, яка підтверджує використання хімічної зброї у Сирії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей також заявила, що режим Асада та Росія, яка його підтримує, мають бути притягнуті до відповідальності у разі доведення їхньої причетності до хіматаки у східній Гуті.

Теми: СиріяСШАзброяРосія
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