Трамп обіцяє "швидке рішення" щодо Сирії

Рішення щодо відповіді США на події у Сирії буде ухвалено протягом наступних 24-48 годин.

Як повідомляє AP, про це 9 квітня заявив президент США Дональд Трамп.

При цьому Трамп засудив хімічну атаку у Сирії, назвавши її "гнусною".

BREAKING: President Trump condemns "heinous attack" in Syria, says he'll make decision on U.S. response in 24 to 48 hours. — The Associated Press (@AP) April 9, 2018

"Ми не можемо допустити таких звірств", - заявив Трамп, виступаючи перед журналістами, повідомляє The Guardian.

Він додав, що "не сумнівається" у тому, хто стоїть за хіматакою у Думі.

"Рішення буде ухвалено дуже швидко, можливо, до кінця дня", - заявив Трамп.

Відповідаючи на питання про можливість військової акції, президент США заявив, що ніщо не виключається.

"Якщо це Росія, Сирія, Іран, або всі вони разом - ми це з'ясуємо і ми будемо знати відповідь досить швидко. Таким чином, ми стежимо за цим дуже, дуже пильно", - зазначив він.

Раніше глава Пентагону Джеймс Меттіс зазначив, що не виключає відповіді на застосування хімічної зброї у Сирії.

Повідомлення про чергову атаку на східну Гуту, під час якої було використано токсичний газ, з'явилися 7 квітня. Внаслідок атаки загинули щонайменше 150 людей. Бочкова бомба, яка містила зарин, ймовірно, була скинута х з вертольота.

У Держдепі США заявили, що контролюють повідомлення і що Росія, яка воює на боці сирійського уряду, має нести відповідальність за використання смертоносних хімікатів.

У Міноборони РФ у свою чергу заявили, що повідомлення про застосування сирійською армією проти бойовиків у Думі (Східна Гута) бомби з хлором не відповідають дійсності.

Після хіматаки у Сирії президент США Дональд Трамп назвав президента Сирії Башара Асада твариною та заявив, що Росія та Іран мають заплатити велику ціну за його підтримку.

Також Трамп обмінявся з лідером Франції інформацією, яка підтверджує використання хімічної зброї у Сирії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей також заявила, що режим Асада та Росія, яка його підтримує, мають бути притягнуті до відповідальності у разі доведення їхньої причетності до хіматаки у східній Гуті.