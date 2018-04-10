Хейли: Целью США является привлечь к ответственности монстра, который совершил химатаку в Сирии

Целью США является привлечь к ответственности "чудовище, которое сбросило химическое оружие на людей в Сирии".

Об этом в ходе заседания Совбеза Организации объединенных наций заявила посол США в этой организации Никки Хейли, сообщает Голос Америки.

"У монстра ответственного за эти атаки нет совести", - зайявила Хейли.

"Их не шокируют даже фото мертвых детей. Российский режим, чьи руки полностью в крови сирийских детей, не чувствует стыда за фото его жертв. Мы уже пробовали их так пристыдить. Давайте не игнорировать роль России и Ирана в убийственном разрушении, которое осуществляет режим Башара Асада ".

"Военные советники из России и Ирана находились на взлетных полосах Асада и в его оперативных центрах. Российские чиновники помогают направлять кампанию морения голодом и принуждения к капитуляции, которую режим Асада направил против своих противников. А иранские союзные силы делают значительную часть "грязной работы", - рассказала Хейли.

.@USUN Ambassador Nikki Haley: The United States is determined to see the monster who dropped chemical weapons on the people of #Syria held to account. pic.twitter.com/ioONdC05xQ — Department of State (@StateDept) 9 квітня 2018 р.

Она отметила, что сирийские военные, которые наносят удар по гражданским, используют военное оборудование из России.

"Россия может прекратить эту бессмысленную бойню, если бы захотела. Но она без колебаний поддерживает режим Асада. Зачем даже пробовать пристыдить людей? В конце концов ни одно цивилизованное правительство не имел бы дел с убийственным режимом Асада", - заявила Хейли.

Примечательно, что посол Франции в ООН в понедельник заявил, что во время нападения с использованием химического оружия на Думу, в небе над Дамаском находились российские воздушные суда. Он также отметил, что сирийские самолеты не поднимаются в воздух без ведома Москвы.

Посол Великобритании в ООН также указала, что наблюдается схема, когда при использовании химического оружия в Сирии в воздухе также находятся и российские вертолеты Ми-8.

Напомним, сообщения об очередной атаке на восточную Гуту, в ходе которой был использован токсичный газ, появились 7 апреля. Бочковая бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена с вертолета.

В тот же день в Госдепе США заявили, что контролируют сообщение и Россия, воюет на стороне сирийского правительства, должен нести ответственность за использование смертоносных химикатов.

В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что сообщения о применении сирийской армией против боевиков в Думе (Восточная Гута) бомбы с хлором не соответствуют действительности.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис отметил, что не исключает ответа на применение химического оружия в Сирии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявлял, что обвинения в адрес Дамаска в применении химического оружия в г.Дума являются "провокацией". Он добавил, что военные специалисты из РФ "посетили место предполагаемой химической атаки в Сирии" и не обнаружили там следов применения хлора.

В понедельник президент США заявил, что решение относительно ответа США на события в Сирии будет принято в течение следующих 24-48 часов.