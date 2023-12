Хейли: Целью США является привлечь к ответственности монстра, который совершил химатаку в Сирии

Целью США является привлечь к ответственности "чудовище, которое сбросило химическое оружие на людей в Сирии".

Об этом в ходе заседания Совбеза Организации объединенных наций заявила посол США в этой организации Никки Хейли, сообщает Голос Америки.

"У монстра ответственного за эти атаки нет совести", - зайявила Хейли.

"Их не шокируют даже фото мертвых детей. Российский режим, чьи руки полностью в крови сирийских детей, не чувствует стыда за фото его жертв. Мы уже пробовали их так пристыдить. Давайте не игнорировать роль России и Ирана в убийственном разрушении, которое осуществляет режим Башара Асада ".

"Военные советники из России и Ирана находились на взлетных полосах Асада и в его оперативных центрах. Российские чиновники помогают направлять кампанию морения голодом и принуждения к капитуляции, которую режим Асада направил против своих противников. А иранские союзные силы делают значительную часть "грязной работы", - рассказала Хейли.

.@USUN Ambassador Nikki Haley: The United States is determined to see the monster who dropped chemical weapons on the people of #Syria held to account. pic.twitter.com/ioONdC05xQ