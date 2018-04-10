РФ в ООН пригрозила США наслідками в разі удару по Сирії

Постпред Росії при ООН Василь Небензя заявив, що на США чекають важкі наслідки в разі застосування сили в Сирії у відповідь на недавню хімічну атаку в східній Гуті.

Про це пише РИА Новости.

"По відповідних каналах ми вже доводили до американської сторони, що силові дії під хибними приводами проти Сирії, де на прохання законного уряду цієї країни знаходяться російські військовослужбовці, можуть привести до найтяжчих наслідків", - сказав Небензя в ході засідання РБ ООН стосовно ситуації в Сирії.

При цьому він заявив, що західні політики "кидають виклик глобальній безпеці" і їх "ніхто не уповноважував брати на себе роль світових жандармів".

Нагадаємо, повідомлення про чергову атаку на східну Гуту, під час якої було використано токсичний газ, з'явилися 7 квітня. Бочкова бомба, яка містила зарин, ймовірно, була скинута з вертольота.

У той же день у Держдепі США заявили, що контролюють повідомлення і що Росія, яка воює на боці сирійського уряду, має нести відповідальність за використання смертоносних хімікатів.

В Міноборони РФ заявили, що повідомлення про застосування сирійською армією проти бойовиків у Думі (Східна Гута) бомби з хлором не відповідають дійсності.

Глава Пентагону Джеймс Меттіс зазначив, що не виключає відповіді на застосування хімічної зброї у Сирії.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров у свою чергу заявляв, що звинувачення на адресу Дамаска у застосуванні хімічної зброї у м.Дума є "провокацією". Він додав, що військові фахівці з РФ "відвідали місце ймовірної хімічної атаки у Сирії" і не виявили там слідів застосування хлору.

У понеділок президент США заявив, що рішення щодо відповіді США на події у Сирії буде ухвалено протягом наступних 24-48 годин.