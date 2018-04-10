РФ в ООН пригрозила США последствиями в случае удара по Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США ждут тяжелые последствия в случае применения силы в Сирии в ответ на недавнюю химическую атаку в восточной Гуте.

Об этом пишет РИА Новости.

"По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, может привести к самым тяжелым последствиям", — сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН по ситуации в Сирии.

При этом он заявил, что западные политики "бросают вызов глобальной безопасности" и их "никто не уполномочивал брать на себя роль мировых жандармов".

Напомним, сообщения об очередной атаке на восточную Гуту, в ходе которой был использован токсичный газ, появились 7 апреля. Бочковая бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена с вертолета.

В тот же день в Госдепе США заявили, что контролируют сообщение и что Россия, воюющая на стороне сирийского правительства, должна нести ответственность за использование смертоносных химикатов.

В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что сообщения о применении сирийской армией против боевиков в Думе (Восточная Гута) бомбы с хлором не соответствуют действительности.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис отметил, что не исключает ответа на применение химического оружия в Сирии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявлял, что обвинения в адрес Дамаска в применении химического оружия в г.Дума являются "провокацией". Он добавил, что военные специалисты из РФ "посетили место предполагаемой химической атаки в Сирии" и не обнаружили там следов применения хлора.

В понедельник президент США заявил, что решение относительно ответа США на события в Сирии будет принято в течение следующих 24-48 часов.