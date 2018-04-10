Комиссар ООН: Совбез парализован правом вето

Неспособность дать жесткий ответ на применение химического оружия лишь поощряет его использование.

Об этом идет речь в заявлении верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хуссейна, опубликованном на его сайте.

"После десятилетий, когда мы думали, что успешно объявили вне закона использование химического и биологического оружия, мир сидит спокойно, пока его применение в Сирии становится нормой", - заявил Зейд аль-Хуссейн.

"Это коллективное пожимание плечами по поводу еще одного возможного использования одного из самых ужасных орудий, когда-либо созданных человеком, невероятно опасно... Ряд очень сильных государств непосредственно вовлечен в конфликт в Сирии, и все же они абсолютно не смогли остановить эту угрожающую регрессию ведущую к использованию химического оружия всеми подряд", - предупредил он.

Аль-Хуссейн напомнил, что запрет на использование химического оружия полностью поддерживается практически каждой страной во всем мире: в общей сложности 192 государства, включая Сирию, ратифицировали Конвенцию о химическом оружии, которая вступила в силу в апреле 1997 года.

Тем не менее химическое оружие, как полагают, использовалось различными сторонами в конфликте в Сирии по меньшей мере в 35 отдельных случаях с начала 2013 года.

"Словестного осуждения явно недостаточно и крайняя неспособность должным образом расследовать все утверждения об атаках со стороны всех сторон, все еще поощряет использование такого подлого оружия и подрывает легитимность международного правопорядка", - сказал аль-Хусейн.

Напомним, сообщения об очередной атаке на восточную Гуту, в ходе которой был использован токсичный газ, появились 7 апреля. Бочковая бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена с вертолета.

В тот же день в Госдепе США заявили, что контролируют сообщение и Россия, воюет на стороне сирийского правительства, должен нести ответственность за использование смертоносных химикатов.

В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что сообщения о применении сирийской армией против боевиков в Думе (Восточная Гута) бомбы с хлором не соответствуют действительности.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис отметил, что не исключает ответа на применение химического оружия в Сирии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявлял, что обвинения в адрес Дамаска в применении химического оружия в г.Дума являются "провокацией". Он добавил, что военные специалисты из РФ "посетили место предполагаемой химической атаки в Сирии" и не обнаружили там следов применения хлора.

В понедельник президент США заявил, что решение относительно ответа США на события в Сирии будет принято в течение следующих 24-48 часов.