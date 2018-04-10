Фіскали перевірять компанії, що будували "вертолітний майданчик Януковича"

Державна фіскальна служба проведе перевірку додержання вимог податкового законодавства компаніями, що володіли та будували конгресно-виставковий центр "Парковий" – так званий "вертолітний майданчик Януковича".

Як зазначено у рішенні Дніпровського райсуду Києва, 7 березня він задовольнив відповідне клопотання прокуратури.

Так, суд дозволив перевірити власника нерухомості ТОВ "Амадеус Ко", генпроектувальника ТОВ "Танталіт", генпідрядника ТОВ "Основа-Солсиф" та підрядника ТОВ "Основа".

Прокуратура клопотала про перевірку у зв’язку з необхідністю зібрання доказів у справі зловживання владою посадовцями КМДА під час будівництва "Паркового" на земельній ділянці, яка відноситься до земель історико-культурного призначення.

Крім того, слідство встановило, що службові особи "Амадеус Ко", "Танталіт", "Основа-Солсиф" та "Основа" здійснили розкрадання грошових коштів ПАТ "Укрбізнесбанк" та ПАТ "Радикал Банк", які в подальшому скерували на будівництво.

ДФС має перевірити, чи правильно компанії сплачували до держбюджету податки, збори та інші платежі та чи правомірно декларували відшкодування з бюджету податку на додану вартість з 01.01.2010 по 31.12.2016.

Як зазначається в матеріалах справи, у 2010 році "Амадеус Ко" отримало ділянку на столичній Парковій дорозі для "будівництва та обслуговування об'єктів інженерної і транспортної інфраструктури".

У 2012 році КМДА передало цю ділянку в аренду "Амадеус Ко". Протягом 2010 – 2012 років там тривало будівництво "Паркового" та так званого "вертолітного майданчика Януковича".

Разом із тим слідство вказує, що ділянка розташована на території пам'ятки історії та в межах охоронної зони об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Водночас, до Управління Державної культурної спадщини за дозволом на будівництво причетні компанії не звертались.

4 серпня 2017 року суд арештував земельні ділянки площею понад 2 га та розташовані на них об'єкти нерухомості "Вертолітного майданчика".

Однак в жовтні 2017 року ЗМІ повідомляли, що КВЦ "Парковий" разом із вертолітним майданчиком все ще можуть контролювати люди, пов’язані з екс-президентом Віктором Януковичем.

Пізніше прокуратура у відповідь на акцію "Національного корпусу", "Свободи" та "Правого сектора" переконувала, що "Парковий" передано в управління державного підприємства.