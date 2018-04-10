Фискалы проверят компании, которые строили "вертолетную площадку Януковича"

Государственная фискальная служба проведет проверку соблюдения требований налогового законодательства компаниями, которые владели и строили конгрессно-выставочный центр "Парковый" – так называемую "вертолетную площадку Януковича".

Как указано в решении Днепровского райсуда Киева, 7 марта он удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры.

Так, суд разрешил проверить владельца недвижимости ООО "Амадеус Ко", генпроектировщика ООО "Танталит", генподрядчика ООО "Основа-Солсиф" и подрядчика ООО "Основа".

Прокуратура ходатайствовала о проверке в связи с необходимостью собрать доказательств по делу о злоупотреблении властью должностными лицами КГГА при строительстве "Паркового" на земельном участке, который относится к землям историко-культурного назначения.

Кроме того, следствие установило, что служебные лица "Амадеус Ко", "Танталит", "Основа-Солсиф" и "Основа" совершили хищение денежных средств ОАО "Укрбизнесбанк" и ОАО "Радикал Банк", которые в дальнейшем направили на строительство.

ДФС должна проверить, правильно ли компании платили в госбюджет налоги, сборы и другие платежи и правомерно ли декларировали возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость с 01.01.2010 по 31.12.2016.

Как отмечается в материалах дела, в 2010 году "Амадеус Ко" получило участок на столичной Парковой дороге для "строительства и обслуживания объектов инженерной и транспортной инфраструктуры".

В 2012 году КГГА передало этот участок в аренду "Амадеус Ко". В течение 2010 – 2012 годов там шло строительство "Паркового" и так называемого "вертолетной площадке Януковича".

Вместе с тем следствие указывает, что участок расположен на территории памятника истории и в пределах охранной зоны объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. В то же время, в Управление Государственной культурного наследия за разрешением на строительство причастные компании не обращались.

4 августа 2017 года суд арестовал земельные участки площадью более 2 га и расположенные на них объекты недвижимости "Вертолетной площадки".

Однако в октябре 2017 года СМИ сообщали, что КВЦ "Парковый" вместе с вертолетной площадкой все еще могут контролировать люди, связанные с экс-президентом Виктором Януковичем.

Позже прокуратура в ответ на акцию "Национального корпуса", "Свободы" и "Правого сектора" убеждала, что "Парковый" передан в управление государственного предприятия.