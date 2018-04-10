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ГПУ завершила досудове розслідування справи про держзраду Поклонської

Вівторок, 10 квітня 2018, 18:44

Генеральна прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Наталії Поклонської, Сергія Аксьонова, Володимира Константинова та інших колишніх високопосадовців АР Крим за фактами державної зради.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

"За наслідками досудового розслідування 07.04.2018 в газеті "Урядовий кур’єр" опубліковані повідомлення про завершення досудового розслідування стосовно підозрюваних Поклонської Н.В., Аксьонова С.В., Константинова В.А. та інших колишніх високопосадовців АР Крим на надано доступ до матеріалів досудового розслідування, відповідно до вимог ст. 290 КПК України", - йдеться у повідомленні.

Після завершення ознайомлення підозрюваних та їхніх захисників з матеріалами досудового розслідування, обвинувальний акт у кримінальному провадженні скерують до Апеляційного суду м. Києва для встановлення підсудності його розгляду.

Поклонська, яка раніше працювала в органах прокуратури України, давно має громадянство РФ. Вона була одним з найактивніших прихильників окупації Криму Росією. Навесні 2014 року її призначили "прокурором" окупованого півострова. Поклонська брала активну участь в якості обвинувача у справах проти кримських татар, Меджлісу і проукраїнських активістів.

У 2016 році Поклонську обрали до Держдуми РФ від путінської "Єдиної Росії". При цьому Україна не визнала законність проведення цих виборів через голосування в окупованому Криму.

Проти Поклонської розслідуються дві кримінальні справи: про державну зраду та щодо заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. 

У державній зраді крім Аксьонова звинувачують так званого "спікера" кримського парламенту Володимира Константинова.

ТАСС відзначає, що раніше їхній адвокат Максим Могильницький заявляв, що всі три фігуранти справи готові брати участь в кримінальному процесі та давати показання.

Аксьонов заявляв, що готовий у режимі відеоконференцзв'язку дати українському суду пояснення у кримінальній справі про державну зраду, в якій його звинувачують.

Українська правда

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Теми: ГенпрокуратураКриманексіяРосія
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