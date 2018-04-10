ГПУ завершила досудебное расследование дела о госизмене Поклонской

Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Натальи Поклонской, Сергея Аксенова, Владимира Константинова и других бывших чиновников АР Крым по фактам государственной измены.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"По результатам предварительного расследования 07.04.2018 года в газете "Урядовый курьер" опубликованы сообщения о завершении досудебного расследования в отношении подозреваемых Поклонской Н.В., Аксенова С.В., Константинова В.А. и других бывших чиновников АР Крым и предоставлен доступ к материалам досудебного расследования в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины", - говорится в сообщении.

После завершения ознакомления подозреваемых и их защитников с материалами досудебного расследования, обвинительный акт в уголовном производстве направят в Апелляционный суд г. Киева для установления подсудности его рассмотрения.

Поклонская, которая ранее работала в органах прокуратуры Украины, давно имеет гражданство РФ. Она была одним из самых активных сторонников оккупации Крыма Россией. Весной 2014-го ее назначили "прокурором" оккупированного полуострова. Поклонская активно участвовала в качестве обвинителя по делам против крымских татар, Меджлиса и проукраинских активистов.

В 2016 году Поклонскую избрали в Госдуму РФ от путинской "Единой России". При этом Украина не признала законность проведения этих выборов из-за голосования в аннексированном Крыму.

Против Поклонской расследуются два уголовных дела: о госизмене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

В госизмене кроме Аксенова обвиняют так называемого "спикера" крымского парламента Владимира Константинова.

ТАСС отмечает, что ранее их адвокат Максим Могильницкий заявлял, что все три фигуранта дела готовы участвовать в уголовном процессе и давать показания.

Аксенов заявлял, что готов в режиме видеоконференцсвязи дать украинскому суду пояснения по уголовному делу о государственной измене, в которой его обвиняют.