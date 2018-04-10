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У Коцюбинському знову змінили керівника

Вівторок, 10 квітня 2018, 21:29

Головою Коцюбинської селищної ради знову призначили Миколу Єременка замість Ольги Матюшиної.

Про це повідомила активістка Ірина Федорів.

За її інформацією, Єременка знову внесли у реєстр як керівника Коцюбинського. Відповідні зміни до реєстру внесла представник комунального підприємства "Пріоритет" Тетяна Бартко.

Ці дії Федорів назвала "переворотом".

За її твердженнями, Єременка "контролює міський голова Ірпеня Володимир Карплюк".

Матюшина стверджує, що "Микола Єременко - людина, яка самопроголосилася мером селища, має неврівноважену психіку, бо серйозно зловживає алкоголем".

У відповідь на внесення кандидатури 7 березня Єременка, Матюшина поскаржилася до прокуратури.

"МІСЯЦЬ не було жодної слідчої дії. МІСЯЦЬ ми просили Мін'юст розглянути скаргу селищної голови. МІСЯЦЬ адмінбудівля ради та комунального підприємства були захоплені. Зрештою Мін'юст таки розглянув скаргу і визнав, що внесли в реєстр Миколу Єременка з порушеннями закону", - наголосила Федорів.

12 березня главу Коцюбинської селищної ради Ольгу Матюшину відсторонили від посади після громадських слухань про приєднання селища до Києва.

На сайті "Ірпінського вісника", офіційного видання Ірпінської мерії, стверджується, що 7 березня на позачерговій сесії Коцюбинської селищної ради шляхом таємного голосування Матюшиній висловили недовіру.

3 березня у селищі Коцюбинське Київської області відбулися громадські слухання, на яких більшість присутніх проголосували за приєднання селища до Києва.

20 травня 2015 року депутати Коцюбинської селищної ради прийняли рішення про приєднання до міста Ірпеня.

За словами місцевих жителів, відбулося це без обговорення – думку громади щодо об’єднання ніхто не спитав.

Більше того, про сесію, на якій голосували це рішення, знали навіть не всі депутати.

Так, за словами активістки і на той час депутата Коцюбинської селищної ради Ірини Федорів, яка тривалий час боролася з забудовниками і знищенням Біличанського лісу, вона про сесію дізналася постфактум.

На наступному засіданні на сесію селищної ради прийшли представники територіальної громади, але їх не пропускали до зали засідань. Частина людей, яка таки потрапила на засідання, кричала депутатам, що не хоче приєднуватись до Ірпеня.

У травні 2016 року Київський апеляційний адмінсуд визнав протиправним і скасував рішення Коцюбинської селищної ради про приєднання селища до Ірпеня без належного проведення громадських обговорень.   

Мер Києва Віталій Кличко підтримує створення єдиної агломерації для об'єднання найближчих до Києва населених пунктів.

Українська правда

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Теми: Київська областьмісцева влада
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