В Коцюбинском снова сменили руководителя

Председателем Коцюбинского поселкового совета снова назначили Николая Еременко вместо Ольги Матюшиной.

Об этом сообщила активистка Ирина Федорив.

По ее информации, Еременко снова внесли в реестр как руководителя Коцюбинского. Соответствующие изменения в реестр внесла представитель коммунального предприятия "Приоритет" Татьяна Бартко.

Эти действия Федорив назвала "переворотом".

По ее утверждениям, Еременко "контролирует мэр Ирпеня Владимир Карплюк".

Матюшина утверждает, что "Николай Еременко - человек, который самопроголосилася мэром поселка, имеет неуравновешенную психику, потому что серьезно злоупотребляет алкоголем".

В ответ на внесение кандидатуры 7 марта Еременко, Матюшина пожаловалась в прокуратуру.

"МЕСЯЦ не было ни одного следственного действия. МЕСЯЦ мы просили Минюст рассмотреть жалобу поселкового головы. МЕСЯЦ админздание совета и коммунального предприятия были захвачены. В конце концов Минюст таки рассмотрел жалобу и признал, что внесли в реестр Николая Еременко с нарушениями закона", - подчеркнула Федорив.

12 марта главу Коцюбинского поселкового совета Ольгу Матюшину отстранили от должности после общественных слушаний о присоединении поселка к Киеву.

На сайте "Ирпенского вестника", официального издания Ирпенского мэрии, утверждается, что 7 марта на внеочередной сессии Коцюбинского поселкового совета путем тайного голосования Матюшиной выразили недоверие.



3 марта в поселке Коцюбинское Киевской области состоялись общественные слушания, на которых большинство присутствующих проголосовали за присоединение поселка в Киев.



20 мая 2015 депутаты Коцюбинского поселкового совета приняли решение о присоединении к городу Ирпень.



По словам местных жителей, произошло это без обсуждения - мнение общества об объединении никто не спросил.

Более того, о сессии, на которой голосовали это решение, знали даже не все депутаты.

Так, по словам активистки и в то время депутата Коцюбинского поселкового совета Ирины Федорив, которая долгое время боролась с застройщиками и уничтожением Беличанского леса, она о сессии узнала постфактум.

На следующем заседании на сессию поселкового совета пришли представители территориальной общины, но их не пропускали в зал заседаний. Часть людей, которая таки попала на заседание, кричала депутатам, что не хочет присоединяться к Ирпеню.



В мае 2016 года Киевский апелляционный админсуд признал противоправным и отменил решение Коцюбинского поселкового совета о присоединении поселка в Ирпень без надлежащего проведения общественных обсуждений.

Мэр Киева Виталий Кличко поддерживает создание единой агломерации для объединения близких к Киеву населенных пунктов.